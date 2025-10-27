UARU

UARU

Россия готовит к запуску спутники для создания собственного аналога Starlink

НовостиСпутниковая связь
Проект спутникового сервиса «Бюро 1440»
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

В России планируют начать массовый запуск низкоорбитальной спутниковой группировки, которая должна обеспечить интернет-покрытие на всей территории страны. Серийный запуск аппаратов ожидается в декабре 2025 года или в январе 2026-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Баканова.

В настоящее время шесть тестовых спутников уже находятся на орбите. Баканов отметил, что целью проекта является расширение доступа к связи в регионах, где отсутствует покрытие традиционных сотовых сетей. По его утверждению, это будет полноценный технологический ответ иностранным аналогам.

- Реклама -

Разработкой системы занимается частная российская компания «Бюро 1440». Проект получил название «Рассвет». Согласно планам, на первом этапе группировка будет включать примерно 350 спутников. В дальнейшем систему планируется расширить до 900 космических аппаратов.

Полномасштабное функционирование спутниковой системы ожидается к 2027 году. По замыслу разработчиков, низкоорбитальная конфигурация должна обеспечить доступ к скоростному интернету даже в отдаленных регионах страны.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Samsung создает чип Exynos для прямой связи со спутниками Starlink

Samsung создает чип Exynos для прямой связи смартфонов со спутниками Starlink. Модем с искусственным интеллектом обеспечит стабильное соединение даже в движении
Новости

Starlink отмечает 5 лет с момента подключения первого абонента

Пять лет назад супруги из Айдахо стали первыми клиентами Starlink. Сегодня сервис объединяет 7 миллионов пользователей в 150 странах.
Новости

«Киевстар» опроверг отток активных клиентов к конкурентам

«Киевстар» опроверг переход клиентов к конкурентам. Компания объяснила потерю более миллиона SIM-карт техническими и рыночными факторами.
Новости

Выступления участников «Саммита инноваторов» стали доступны на «Киевстар ТВ»

Платформа «Киевстар ТВ» получила эксклюзивные права на показ «Саммита инноваторов» — шоу-конференции с украинскими лидерами мнений.
Новости

Капитализация «Киевстара» после выхода на Nasdaq превысила $3 млрд

Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» достиг рыночной капитализации на уровне $3,13 млрд после листинга на американской фондовой бирже Nasdaq.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить