Россия готовит к запуску спутники для создания собственного аналога Starlink

В России планируют начать массовый запуск низкоорбитальной спутниковой группировки, которая должна обеспечить интернет-покрытие на всей территории страны. Серийный запуск аппаратов ожидается в декабре 2025 года или в январе 2026-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Баканова.
В настоящее время шесть тестовых спутников уже находятся на орбите. Баканов отметил, что целью проекта является расширение доступа к связи в регионах, где отсутствует покрытие традиционных сотовых сетей. По его утверждению, это будет полноценный технологический ответ иностранным аналогам.
Разработкой системы занимается частная российская компания «Бюро 1440». Проект получил название «Рассвет». Согласно планам, на первом этапе группировка будет включать примерно 350 спутников. В дальнейшем систему планируется расширить до 900 космических аппаратов.
Полномасштабное функционирование спутниковой системы ожидается к 2027 году. По замыслу разработчиков, низкоорбитальная конфигурация должна обеспечить доступ к скоростному интернету даже в отдаленных регионах страны.