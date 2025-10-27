«Киевстар» опроверг отток активных клиентов к конкурентам

Оператор мобильной связи «Киевстар» прокомментировал сокращение абонентской базы более чем на 1 млн SIM-карт. Компания объясняет это техническими и рыночными факторами, а не переходом клиентов к другим операторам. Об этом в интервью Mind рассказал президент компании Александр Комаров.

В «Киевстар» подчеркнули, что уменьшение количества SIM-карт в системе не означает потерю реальных пользователей. По словам руководства, количество активных клиентов, оплачивающих услуги, остается стабильным. Основную часть сокращения составили неактивные абоненты, которые не оплачивали услуги или использовали только бесплатные входящие звонки в пределах сети.

В начале полномасштабной войны доля таких «нулевых» абонентов достигала примерно 40 процентов от общей базы. Это было связано с тем, что компания временно прекратила взимать плату за пользование услугами. В дальнейшем оператор постепенно нормализовал тарифную политику, что естественно привело к очистке базы от неактивных номеров.

Руководство «Киевстар» выделило три основные причины сокращения количества SIM-карт. Первой называют массовую миграцию украинцев за границу в результате войны. Второй причиной стало развитие интернет-сервисов, благодаря которым снизилась потребность пользователей в нескольких телефонных номерах. Третьим фактором признают конкуренцию на рынке, однако оценивают ее влияние как второстепенное.

Отдельно компания остановилась на последствиях масштабной кибератаки против ее инфраструктуры в 2023 году. Тогда около 2 млн клиентов приобрели SIM-карты конкурентов для альтернативной связи. Впоследствии часть из них отказалась от дополнительных номеров или оставила их в качестве резервных.

В «Киевстар» характеризуют этот эффект как неорганический и временный. В то же время он продолжает влиять на статистику абонентской базы по сей день. Руководство компании подчеркивает, что приоритетом остается качество услуг и поддержание лояльности активных клиентов, а не искусственное увеличение количества номеров в системе.

Несмотря на проблемы с абонентской базой, компания продолжает демонстрировать финансовую стабильность. После листинга на американской бирже Nasdaq рыночная капитализация «Киевстар» достигла $3,13 млрд. По состоянию на 20 октября оператор показывает положительную динамику на фондовом рынке даже в условиях военного времени.