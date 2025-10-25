Выступления участников «Саммита инноваторов» стали доступны на «Киевстар ТВ»

UARU

Саміт Інноваторів на Київстар ТБ

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» получила эксклюзивные права на показ видеозаписей выступлений спикеров «Саммита инноваторов» — масштабной шоу-конференции, сочетающей образовательный контент, сценический перформанс и вдохновение. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе «Киевстар ТВ».

Мероприятие объединило ведущих украинских лидеров мнений, предпринимателей, представителей художественной среды, педагогов и ученых. Каждый спикер представил 22-минутное выступление, созданное совместно с режиссерами и творческой командой. Презентации сопровождались шоу-элементами, видеоконтентом и музыкальным оформлением.

Концепция «Саммита инноваторов» предусматривает мотивацию украинцев к личностному развитию и поиску новых возможностей для реализации собственного потенциала и создания изменений в Украине. Организаторы сосредоточились на демонстрации того, что инновации могут иметь не только технологический, но и гуманистический характер.

Среди участников шоу-конференции выступили Константин Ефименко (президент Biopharma), Руслан Игоревич (Цыганков) (учитель физики, блогер), представители независимого театра «Дикий театр», Наталья Самойленко (врач-диетолог, основательница клиники диетологии Самойленко), Оксана Беляева (CEO OMD Optimum Media) и Женя Галич (фронтмен группы O.Torvald).

Также в мероприятии приняли участие Тарас Джамалов (генеральный директор Lenovo в Украине), Юрий Кашпур (психолог, кандидат наук), Дима Зезюлин (фронтмен группы Latexfauna), Аким Галимов (продюсер 1+1 media, основатель проекта «Реальная история»), Алан Бадоев (режиссер и продюсер, CEO Badoev Team Studio) и театрально-музыкальная группа Schmalgauzen.

«Киевстар ТВ» выступила медиапартнером мероприятия. Видеозаписи всех выступлений теперь доступны исключительно на этой платформе для просмотра пользователями сервиса.

Ранее мы сообщали, что пользователи игровых консолей Xbox в Украине получили возможность просматривать контент «Киевстар ТВ» непосредственно на своих устройствах.

Редакция Mediasat
