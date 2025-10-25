В Украине стартует показ нового сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Где смотреть?

27 октября украинские зрители смогут увидеть первый эпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», раскрывающий предысторию культовой истории ужасов. Новый проект HBO Original появится на HBO Max через медиасервис MEGOGO и будет иметь украинскую озвучку. Новые серии будут выходить каждый понедельник, сообщили в пресс-службе MEGOGO.

Действие разворачивается в 1962 году, когда в городок Дерри только что возвращается древнее зло. Это за 27 лет до событий первого фильма «Оно». Герои сериала сталкиваются с таинственными исчезновениями детей — это начало кровавых преступлений клоуна Пеннивайза.

Первый сезон насчитывает восемь эпизодов. Пользователи медиасервиса смогут выбрать между украинской озвучкой, оригинальной аудиодорожкой и субтитрами. Это позволяет каждому выбрать удобный формат просмотра.

Роль Пеннивайза снова исполнит Билл Скашгорд, который на этот раз также стал одним из исполнительных продюсеров. Среди других актеров проекта — Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Мадлен Стоу и Руди Манкузо.

Сериал создала та же команда, что и кассовые хиты «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). В нее вошли режиссер Энди Мускетти, продюсер Барбара Мускетти и сценарист Джейсон Фукс. Несколько эпизодов, в частности пилотный, снял лично Энди Мускетти.

Стивен Кинг высоко оценил работу творческой группы. Писатель назвал сериал удивительным, а первый эпизод — ужасным.

MEGOGO стал первым партнером Warner Bros. Discovery (WBD) в трансляции сериалов HBO Original в Украине по предоплате. Это соглашение охватывает не только премьерные показы новых релизов HBO и HBO Max, но и контент собственного производства WBD и лицензионный контент от других компаний. Смотреть сериал можно по подписке «MEGOPACK» (Максимальная), MEGOPACK Y или MEGOPACK N+S.