Капитализация «Киевстара» после выхода на Nasdaq превысила $3 млрд

Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» достиг рыночной капитализации на уровне $3,13 млрд после листинга на американской фондовой бирже Nasdaq. По состоянию на 20 октября компания демонстрирует положительную динамику на фондовом рынке, несмотря на сложные условия военного времени. Об этом в интервью изданию Mind рассказал президент компании Александр Комаров.

Текущая рыночная стоимость оператора существенно превышает первоначальные оценки, заложенные в соглашение с американской SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp. еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда стоимость «Киевстара» оценивалась в $2,3 млрд. Хотя стоимость акций компании сейчас колеблется, она превышает первоначальные ожидания. Сейчас акции торгуются на уровне около $12.

По результатам первого полугодия 2025 года компания продемонстрировала органический рост доходов на уровне 18% в годовом исчислении. Этот показатель рассчитан без учета масштабной программы лояльности клиентов, которую запустил оператор после кибератаки в декабре 2023 года. Прибыль до налогообложения выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время руководство компании фиксирует долгосрочную тенденцию постепенного снижения доходности бизнеса. Это связано с ростом операционных расходов и затрат на повышение энергоустойчивости сети в условиях войны. Дополнительные расходы на обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры существенно влияют на финансовые показатели оператора.

Консолидация приобретенного сервиса Uklon, которая началась со II квартала 2025 года, дополнительно улучшила финансовые результаты. С учетом этого актива компания зафиксировала рост доходов на 23% и увеличение прибыли до налогообложения на 17%.

По вопросу об опосредованном владении почти 38% акций компании подсанкционным россиянином Михаилом Фридманом, президент «Киевстара» отметил, что это не сказывается на биржевых котировках. В декабре 2024 года с компании были сняты все аресты. Для выхода на Nasdaq оператор прошел жесткую проверку на соответствие высоким нормам комплаенса, поскольку биржа не допускает к торгам дискредитированных игроков.

В стратегии дальнейшего развития компания определила три ключевых направления неорганического роста. Первое направление предусматривает приобретение телекоммуникационных активов, в частности инфраструктурных компаний по типу Ukrainian Tower Company и операторов фиксированного интернета для домохозяйств.

Второй вектор развития направлен на трансформацию «Киевстара» из телекоммуникационного оператора в оператора цифровых услуг с телеком-лицензией. Компания намерена наращивать присутствие в сегменте mobility, в частности развивать услуги мобильности на базе приобретенного Uklon.

Третье направление включает расширение присутствия в перспективных цифровых вертикалях. Компания рассматривает возможности вхождения в сегменты электронной коммерции, финансовых технологий и цифровой рекламы.

Среди конкретных планов неорганического роста — инвестиции в крупнейшего украинского провайдера облачных решений GigaCloud. «Киевстар» уже подал заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение доли этой компании. По данным СМИ, мобильный оператор планирует приобрести 80% акций провайдера облачных сервисов.