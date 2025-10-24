YouTube перечислил музыкальной индустрии рекордные $8 млрд за год

Видеохостинг YouTube объявил о рекордных выплатах музыкальной индустрии. За период с июля 2024 по июль 2025 года сумма перечислений достигла более $8 миллиардов. Это самый высокий показатель за всю историю видеохостинга. Об этом сообщается на официальном блоге YouTube.
Динамика выплат демонстрирует стабильный рост в течение последних лет. В 2021 году музыкальные правообладатели получили $4 миллиарда. В следующем году сумма увеличилась до $6 миллиардов. Таким образом, за два года выплаты выросли на $2 миллиарда, что свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению доходов от музыкального контента.
Лиор Коэн, глобальный директор YouTube Music, объяснил причины такого успеха. По его словам, увеличение выплат стал результатом эффективной двойной модели монетизации. Эта модель сочетает доходы от рекламы и платных подписок. Коэн подчеркнул, что достижение не является конечной целью, а лишь этапом на пути создания стабильной экосистемы для артистов, авторов песен и издателей во всем мире.
Аудитория музыкальных сервисов платформы продолжает расширяться. На сегодня YouTube Music и YouTube Premium насчитывают более 125 миллионов пользователей. В это количество входят также абоненты пробного периода. Ежемесячно музыкальный контент на платформе просматривают более 2 миллиардов авторизованных пользователей, что подтверждает глобальную популярность сервиса.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Географический охват YouTube впечатляет своими масштабами. В настоящее время платформа доступна в более чем 100 странах мира. Интерфейс поддерживает 80 языков, что обеспечивает доступность контента для разных аудиторий. За последние четыре года компания выплатила авторам, артистам и медиакомпаниям более $100 миллиардов. Эта сумма охватывает все виды контента на платформе, не только музыкальный.
Увеличение выплат положительно сказывается на доходах создателей контента. Количество каналов, которые зарабатывают более $100 тысяч в год от просмотров видео, увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели демонстрируют, что платформа создает реальные возможности для монетизации творчества как для крупных лейблов, так и для независимых артистов.