YouTube перечислил музыкальной индустрии рекордные $8 млрд за год

Видеохостинг YouTube объявил о рекордных выплатах музыкальной индустрии. За период с июля 2024 по июль 2025 года сумма перечислений достигла более $8 миллиардов. Это самый высокий показатель за всю историю видеохостинга. Об этом сообщается на официальном блоге YouTube.

Динамика выплат демонстрирует стабильный рост в течение последних лет. В 2021 году музыкальные правообладатели получили $4 миллиарда. В следующем году сумма увеличилась до $6 миллиардов. Таким образом, за два года выплаты выросли на $2 миллиарда, что свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению доходов от музыкального контента.

- Реклама -

Лиор Коэн, глобальный директор YouTube Music, объяснил причины такого успеха. По его словам, увеличение выплат стал результатом эффективной двойной модели монетизации. Эта модель сочетает доходы от рекламы и платных подписок. Коэн подчеркнул, что достижение не является конечной целью, а лишь этапом на пути создания стабильной экосистемы для артистов, авторов песен и издателей во всем мире.

Аудитория музыкальных сервисов платформы продолжает расширяться. На сегодня YouTube Music и YouTube Premium насчитывают более 125 миллионов пользователей. В это количество входят также абоненты пробного периода. Ежемесячно музыкальный контент на платформе просматривают более 2 миллиардов авторизованных пользователей, что подтверждает глобальную популярность сервиса.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Географический охват YouTube впечатляет своими масштабами. В настоящее время платформа доступна в более чем 100 странах мира. Интерфейс поддерживает 80 языков, что обеспечивает доступность контента для разных аудиторий. За последние четыре года компания выплатила авторам, артистам и медиакомпаниям более $100 миллиардов. Эта сумма охватывает все виды контента на платформе, не только музыкальный.

Увеличение выплат положительно сказывается на доходах создателей контента. Количество каналов, которые зарабатывают более $100 тысяч в год от просмотров видео, увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели демонстрируют, что платформа создает реальные возможности для монетизации творчества как для крупных лейблов, так и для независимых артистов.