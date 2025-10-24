UARU

UARU

В России вводят ограничения на количество сим-карт: что изменится с ноября

Новости
SIM-карти
©Shutterstock/Fotodom

Российские мобильные операторы получили право прекратить обслуживание сим-карт, если их количество на одного абонента превышает установленный лимит. Соответствующие нормы антимошеннического законодательства вступают в силу с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, граждане Российской Федерации (РФ) смогут официально зарегистрировать максимум 20 сим-карт на свое имя. Операторы мобильной связи получат право не обслуживать номера, выходящие за пределы этого лимита. Законодательная инициатива направлена на противодействие использованию мобильной связи в преступных схемах.

- Реклама -

Проверить актуальное количество активных номеров можно через портал «Госуслуги» или непосредственно у своего оператора связи. Специалисты по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России обращают внимание на важность такой проверки. Если основной номер отсутствует в списке, это может свидетельствовать о регистрации на устаревшие паспортные данные, поэтому необходимо обновить информацию у оператора.

В случае обнаружения незнакомых номеров в личном кабинете рекомендуется немедленно от них отказаться. Это касается не только личных номеров, но и сим-карт, оформленных для родственников или «на всякий случай». Такая проверка позволит избежать неожиданной блокировки, а также снизит риски мошеннических операций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит отметить, что новый пакет антимошеннических поправок предусматривает дополнительные требования для родителей. Если сим-картой пользуется несовершеннолетний, операторы связи должны быть об этом уведомлены. Соответствующая информация будет передаваться в государственную систему мониторинга Роскомнадзора для усиления контроля.

Ранее мы сообщали, что темпы роста мобильного трафика в российских мобильных сетях снизились до рекордного минимума.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Беларусь заблокировала доступ к социальной сети «ВКонтакте»

С 24 октября в Беларуси заблокирована российская соцсеть ВКонтакте. Ресурс внесен в список ограниченных по представлению Комитета государственной безопасности.
Новости

YouTube перечислил музыкальной индустрии рекордные $8 млрд за год

YouTube сообщил, что за последние 12 месяцев – с июля 2024 по июль 2025 года – выплатил более $8 миллиардов музыкальной индустрии.
Новости

SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink из-за мошеннических операций

Компания SpaceX прекратила работу более 2500 терминалов Starlink в Мьянме. Устройства использовались преступниками для кибермошенничества.
Новости

Количество активных пользователей VoLTE в сети lifecell составляет 1,13 млн

Количество активных пользователей VoLTE в lifecell достигло 1,13 млн — это на 55% больше, чем в апреле 2025 года. Ежедневно абоненты совершают 7,14 млн звонков.
Новости

Рост мобильного трафика в России замедлился до минимума из-за массовых отключений мобильного интернета

Темпы роста мобильного трафика в России упали с 12,2% до 3,3%. Причина — систематические отключения мобильного интернета по всей стране.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить