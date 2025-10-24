Российские мобильные операторы получили право прекратить обслуживание сим-карт, если их количество на одного абонента превышает установленный лимит. Соответствующие нормы антимошеннического законодательства вступают в силу с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, граждане Российской Федерации (РФ) смогут официально зарегистрировать максимум 20 сим-карт на свое имя. Операторы мобильной связи получат право не обслуживать номера, выходящие за пределы этого лимита. Законодательная инициатива направлена на противодействие использованию мобильной связи в преступных схемах.

Проверить актуальное количество активных номеров можно через портал «Госуслуги» или непосредственно у своего оператора связи. Специалисты по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России обращают внимание на важность такой проверки. Если основной номер отсутствует в списке, это может свидетельствовать о регистрации на устаревшие паспортные данные, поэтому необходимо обновить информацию у оператора.

В случае обнаружения незнакомых номеров в личном кабинете рекомендуется немедленно от них отказаться. Это касается не только личных номеров, но и сим-карт, оформленных для родственников или «на всякий случай». Такая проверка позволит избежать неожиданной блокировки, а также снизит риски мошеннических операций.

Стоит отметить, что новый пакет антимошеннических поправок предусматривает дополнительные требования для родителей. Если сим-картой пользуется несовершеннолетний, операторы связи должны быть об этом уведомлены. Соответствующая информация будет передаваться в государственную систему мониторинга Роскомнадзора для усиления контроля.

