В Беларуси разблокировали доступ к «ВКонтакте»

Новости
ВКонтакте / vk.com

Доступ к российской социальной сети «ВКонтакте» в Беларуси постепенно восстанавливается. Идентификатор платформы удален из Списка ресурсов ограниченного доступа на территории республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Государственной инспекции по электросвязи (БЭЛГИЭ).

Ограничения, введенные ранее, официально сняты для веб-версии социальной сети. В то же время мобильное приложение «ВКонтакте» продолжало работать без изменений даже во время блокировки.

Пресс-служба социальной сети подтвердила возобновление работы платформы. Представители компании сообщили, что «ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Беларуси работают в обычном режиме.

Напомним, что 24 октября доступ к «ВКонтакте» был заблокирован на территории Беларуси на основании представления Комитета государственной безопасности. Конкретные причины блокировки официально не разглашались, а срок действия ограничений не определялся. Ограничение действовало в течение нескольких часов.

Редакция Mediasat
