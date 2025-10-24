Компания SpaceX Илона Маска прекратила работу более 2500 устройств спутникового интернета Starlink в Мьянме. Лорен Драйер, вице-президент Starlink по бизнес-операциям, сообщила, что нарушения были обнаружены самостоятельно и доступ в регионах с активными мошенническими центрами был заблокирован. Как сообщает CNN, терминалы использовались для масштабных операций онлайн-мошенничества.

Власти Мьянмы проводят широкомасштабные мероприятия против мошеннических сетей у границы с Таиландом. Однако эти схемы продолжают развиваться и распространяться по территориям. Преступные группы активно применяют технологию спутникового интернета, чтобы обеспечить стабильное соединение даже в отдаленных районах без развитой инфраструктуры.

Исследователи Australian Strategic Policy Institute насчитали около 30 крупных комплексов вдоль границы Мьянмы и Таиланда. Организованные преступные структуры ежегодно похищают у жертв по всему миру миллиарды долларов. Многих работников этих «офисов» привлекают под видом легального трудоустройства, после чего удерживают принудительно.

Представители SpaceX подтверждают активное сотрудничество с правоохранительными органами разных стран. Компания принимает оперативные меры сразу после выявления нарушений условий использования сервиса.

Сервис Starlink в настоящее время обслуживает более 6 миллионов пользователей по всему миру. Технология обеспечивает высокоскоростной доступ к сети благодаря тысячам спутников, размещенных на низкой околоземной орбите.

Онлайн-мошенничество в Юго-Восточной Азии демонстрирует беспрецедентный рост. Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), преступники все чаще используют искусственный интеллект и криптовалютные платформы для маскировки незаконных финансовых операций. Такие технологии позволяют незаметно переводить похищенные средства через многочисленные промежуточные счета.

Мьянма превратилась в один из ключевых центров подобных преступных схем. Причинами стали распространенная коррупция и фактическая защита со стороны военной хунты, которая контролирует значительную часть территории страны.

Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в будущем Starlink заменит всех сотовых операторов.