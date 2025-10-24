Рост мобильного трафика в России замедлился до минимума из-за массовых отключений мобильного интернета

Темпы роста мобильного трафика в российских мобильных сетях снизились до рекордно низкого уровня. В мае объем данных увеличился лишь на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 12,2%. Как пишет Forbes со ссылкой на данные Министерства цифрового развития (Минцифры), основной причиной резкого падения динамики стали систематические отключения мобильного интернета по всей стране.

Представители Минцифры объясняют ситуацию комплексом факторов. На объемы трафика влияют расширение доступа к общественным сетям Wi-Fi, переход корпоративных клиентов на фиксированные каналы связи и изменение структуры потребления услуг. В то же время статистика ведомства показывает неоднозначную картину за весь 2024 год. Мобильный трафик за этот период вырос на 13,9%, тогда как суммарный объем данных во всех типах сетей увеличился на 24,4% и достиг 188 530 петабайт.

Оценки участников рынка подтверждают негативную тенденцию. Один из операторов зафиксировал рост мобильного трафика между маем и сентябрем на уровне всего 1%. Агрегатор телекоммуникационных услуг «Экомобайл», клиентская база которого на 60% сосредоточена в столичном регионе, зарегистрировал рост на 5,79% в течение летних месяцев. Это более высокий показатель по сравнению со средним по стране, поскольку в Москве и Подмосковье отключения происходят реже, чем в других регионах.

Магистральный оператор GlobalNet обнаружил еще более тревожные сигналы в пиринговой сети DATAIX. В конце июня и начале июля компания зафиксировала кратковременные падения исходящего трафика до 15%. С начала августа средний уровень входящего трафика снизился примерно на 10% и оставался на этом уровне до конца сентября. Для сравнения, за соответствующий период 2024 года рост составил 10%, что демонстрирует масштаб изменений.

Весной российские власти начали практику отключения мобильного интернета из-за угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сначала ограничения вводились в столицах, затем распространились на регионы. Точную оценку масштабов этих мер получить сложно, поскольку отключения различаются по продолжительности и географии. Они могут охватывать весь регион или только отдельные его части, быть постоянными или кратковременными.

Такие ограничения привели к изменениям в поведении пользователей. Спрос на подключение к фиксированному интернету вырос на 20%. Параллельно власти ввели ограничения на голосовую и видеосвязь в мессенджерах, что привело к восстановлению популярности традиционных звонков и SMS-сообщений. Некоторое облегчение наступило в сентябре после запуска «белых списков» ресурсов, которые продолжают функционировать даже при отключенных мобильных сетях.

Опрошенные Forbes эксперты указывают на неожиданный экономический эффект для операторов. В новых условиях компании получили возможность экономить на расширении пропускной способности мобильных сетей, сохраняя при этом уровень доходов. Большинство абонентов пользуется пакетными тарифами с фиксированным объемом трафика, который они редко превышают. Рост количества звонков также не приносит дополнительной прибыли, поскольку минуты входят в состав тарифных пакетов.

По оценкам экспертов, «естественный» уровень трафика из-за отключения и ограничения мессенджеров сократился на 3-5%. Без этих мер рост мог бы составить около 10%. Однако аналитики отмечают, что динамика мобильного трафика в мировом масштабе также замедлилась по сравнению с предыдущими годами. Для российского рынка дополнительную роль играют специфические факторы: остановка расширения покрытия мобильных сетей и отсутствие запуска коммерческих сетей пятого поколения (5G).

Между тем ситуация с 5G в России остается неопределенной. Аукцион на частоты в диапазоне 4,8-4,99 ГГц, запланированный на 2025 год, был отменен из-за несогласия операторов с условиями использования этого диапазона. Это означает, что внедрение технологии пятого поколения откладывается на неопределенный срок, что еще больше ограничивает возможности развития мобильных сетей в стране.