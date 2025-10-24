Мобильный оператор lifecell, принадлежащий к группе компаний DVL, зафиксировал существенное увеличение спроса на услугу звонков через 4G-сеть. За пять месяцев 2025 года численность активных абонентов технологии Voice over LTE (VoLTE) выросла в полтора раза и достигла 1,13 млн пользователей. Об этом редакции Mediasat сообщили в отделе по связям с общественностью lifecell.

Технология VoLTE позволяет осуществлять голосовые вызовы через LTE-сеть, обеспечивая высокое качество звука и быстрое соединение. По сравнению с апрелем текущего года показатель активных пользователей вырос на 55%. При этом общее количество абонентов lifecell, имеющих доступ к этой технологии, составляет примерно 1,6 млн человек.

Ежедневная активность пользователей также демонстрирует положительную динамику. Оператор регистрирует более 7,14 млн VoLTE-вызовов в сутки, что превышает прошлогодние показатели на 73%. Такая статистика свидетельствует о растущей популярности современных стандартов мобильной связи среди украинских абонентов.

Географическое распределение использования технологии показывает наибольший спрос в столице. Почти 250 тыс. киевлян активно пользуются звонками через 4G-сеть. Высокий уровень использования VoLTE также зафиксирован в Черкассах, Николаеве, Львове, Одессе и Житомире.

Оператор расширяет возможности коммуникации своим абонентам, предлагая не только голосовую, но и видеосвязь. Технология Video over LTE (ViLTE) работает на основе LTE и обеспечивает мгновенное соединение без необходимости устанавливать сторонние приложения. Пользователи могут видеть собеседника во время разговора, сохраняя одновременный доступ к скоростному интернету. Однако из-за технических ограничений смартфонов эта функция пока недоступна для устройств iOS и Google Pixel.

Отключение устаревшей технологии 3G стало катализатором перехода абонентов на более современные стандарты связи. После отключения 3G-сети в Черкассах в июне 2025 года спрос на VoLTE значительно вырос. Если в начале года доля таких звонков в городе составляла 13%, то к концу сентября этот показатель достиг 57%.

Техническая база для использования VoLTE существенно расширилась. Количество совместимых смартфонов в сети lifecell выросло до 4,3 млн устройств, что составляет 71% от общего количества. Этот показатель увеличился на четверть по сравнению с апрелем 2025 года. Оператор поддерживает самый широкий перечень VoLTE-совместимых моделей среди конкурентов, охватывая 14 основных производителей терминалов, и постоянно расширяет этот список.

Международный роуминг также поддерживает возможность совершения VoLTE-звонков. В настоящее время сервис доступен в 12 странах, в частности в Австралии, Австрии, Великобритании, Канаде, Люксембурге, Монако, Нидерландах, Пуэрто-Рико, США, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Все устройства, поддерживающие VoLTE, также совместимы с технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Эта функция позволяет совершать звонки через Wi-Fi-сети в условиях слабого мобильного сигнала, в частности в укрытиях и подвальных помещениях. Такая возможность является критически важной в условиях военного положения.

Спрос на VoWiFi растет быстрыми темпами. Сейчас этой технологией пользуются более 305 тыс. абонентов lifecell, что в три раза больше, чем в прошлом году. Ежедневно абоненты совершают около 900 тыс. вызовов с помощью Wi-Fi-связи.

Абоненты могут проверить совместимость своей SIM-карты и смартфона с технологиями VoLTE/VoWiFi или подключить их на официальном сайте оператора. Компания продолжает внедрять инновационные решения для обеспечения стабильной и качественной связи своим пользователям независимо от места нахождения в Украине или за рубежом.

Справка:

VoLTE (Voice over LTE) — технология голосовой связи через 4G-сеть, которая обеспечивает высокое качество звука, быстрое соединение и стабильный доступ к интернету во время разговора. В отличие от традиционных вызовов в 2G/3G, использует пакетную передачу данных, что делает ее более эффективной и адаптированной к будущему внедрению 5G.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — технология осуществления голосовых вызовов через Wi-Fi-сеть, которая позволяет звонить из мест с ограниченным мобильным сигналом, таких как укрытия, подвальные помещения и цокольные этажи.