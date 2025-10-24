UARU

Беларусь заблокировала доступ к социальной сети «ВКонтакте»

ВКонтакте / vk.com

С 24 октября в Беларуси ограничен доступ к российской социальной сети «ВКонтакте». Ресурс внесен в Список ресурсов ограниченного доступа (БЕЛГИЭ) на основании представления Комитета государственной безопасности. Как сообщает Tochka.by, срок действия ограничений пока не определен.

Информация о блокировке размещена на официальном сайте реестра ограниченных ресурсов. В сообщении отмечается, что доступ ограничен по представлению КГБ, однако конкретные причины и продолжительность блокировки не уточняются.

Пользователи белорусского провайдера «Белтелеком» при попытке открыть сайт vk.com или vkontakte.ru видят специальное сообщение. В нем указано, что доступ к информационному ресурсу ограничен Министерством информации Республики Беларусь в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

В то же время блокировка работает не у всех операторов связи. По сообщениям пользователей, социальная сеть продолжает функционировать на мобильных устройствах через официальное приложение и браузеры у абонентов операторов МТС и А1. Такая ситуация свидетельствует о неравномерности применения ограничений среди различных телекоммуникационных компаний страны.

Часть пользователей сообщает о полной невозможности открыть ресурс независимо от способа подключения. Официальные органы власти пока не предоставили комментариев относительно сроков действия ограничения и возможности его отмены в будущем.

Впрочем, в телеграм-канале «Служба безопасности Беларуси» появилась другая версия событий, пишет Радио Свобода. Администраторы канала, который позиционирует себя как проект «отставного оперативника» и регулярно публикует пророссийский контент, назвали блокировку «технической ошибкой». По их утверждениям, проблема будет устранена в ближайшее время, а доступ к соцсети уже «осуществляется без проблем». Это заявление противоречит официальным данным реестра ограниченных ресурсов и сообщениям многочисленных пользователей о невозможности открыть платформу.

Стоит отметить, что Беларусь не является первой постсоветской страной, которая заблокировала эту платформу. В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете доступа к ряду российских интернет-ресурсов, среди которых была и социальная сеть «ВКонтакте».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
