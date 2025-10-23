Warner Bros. Discovery начала поиск покупателя для медиахолдинга

Руководство Warner Bros. Discovery (WBD) начало поиск покупателя для медиахолдинга с целью максимизации стоимости активов компании. Об этом говорится в пресс-релизе медиахолдинга.

Совет директоров WBD принял решение рассмотреть возможность полной продажи компании вместо ранее запланированного разделения Warner Bros. и Discovery Global на два самостоятельных бизнеса. Перед этим компания получила многочисленные обращения от потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении активов холдинга.

«Высокая стоимость нашего портфеля вызывает все больший интерес на рынке. После получения многочисленных предложений мы приступили к комплексному анализу стратегических вариантов, чтобы определить оптимальный путь раскрытия стоимости для акционеров», — заявил генеральный директор и президент WBD Дэвид Заслав.

Стоит отметить, что компания уже получила конкретные предложения о приобретении. Ранее медиакорпорация Paramount проявляла интерес к поглощению конкурента, однако руководство Warner Bros. Discovery отклонило предложение из-за недооценки рыночной стоимости. Предложенная Paramount цена составляла около $20 за акцию, что не соответствовало ожиданиям руководства WBD.

Изменение стратегии от разделения к поиску покупателя свидетельствует о намерении руководства воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой и высоким интересом к активам компании со стороны потенциальных инвесторов.