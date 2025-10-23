Внедрение 5G в России откладывается — аукцион на частоты в 2025 году не состоится

Аукцион по распределению частот для сетей пятого поколения (5G) в России в этом году не состоится. Операторы мобильной связи не удовлетворены предложенными условиями использования диапазона 4,8–4,99 ГГц. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителей регулирующих органов.

Ситуацию объяснил Дмитрий Тур, директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Министерства цифрового развития. Операторы связи не поддержали условия, которые сформулировала комиссия в июньском решении о развертывании сети в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Из-за этого ведомство вынуждено было отменить процедуру аукциона.

В то же время Тур добавил, что работа в этом направлении продолжается. Министерство цифрового развития прорабатывает новые условия выделения частот — сроки, формат и требования к операторам. В частности, речь идет о покрытии в крупных городах и возможности использования других частот в режиме технологической нейтральности.

Ранее четыре крупных российских оператора связи — МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и Т2 — обнародовали расчеты необходимых инвестиций. По их оценкам, развертывание сетей пятого поколения только в Москве требует от 100 до 106 миллиардов рублей. В то же время компании отмечают сложность работы именно в диапазоне 4,8–4,99 ГГц.

Технические характеристики предлагаемых частот требуют установки значительно большего количества базовых станций по сравнению с так называемым «золотым диапазоном». Операторы оценивают разницу примерно в полтора раза. Однако оптимальные для 5G частоты в настоящее время занимают силовые ведомства и спецслужбы, что затрудняет быстрое внедрение технологии в стране.