Три европейских аэрокосмических гиганта создают совместное предприятие для противодействия SpaceX

Ведущие европейские аэрокосмические компании Airbus, Thales и Leonardo достигли предварительной договоренности о консолидации своих спутниковых направлений в единую структуру. Такие данные содержатся в официальном заявлении пресс-служб компаний, обнародованном 23 октября.

Соглашение, которое стороны согласовывали в течение нескольких месяцев, предусматривает объединение убыточных спутниковых подразделений в единую структуру с 2027 года. Реализация проекта зависит от одобрения европейскими регулирующими органами, которые в прошлом сопротивлялись таким шагам. Как пишет Reuters, переговоры под кодовым названием «Проект Бромо» начались в прошлом году с намерением повторить модель кооперации производителя ракет MBDA, принадлежащего Airbus, Leonardo и BAE Systems.

- Реклама -

Будущая компания объединит 25 000 сотрудников по всей Европе. Годовой доход структуры по показателям 2024 года составит 6,5 млрд евро, что эквивалентно 7,58 млрд долларов. Название компании пока не разглашается.

Доли участников в капитале будут разными. Airbus получит 35% акций, тогда как Thales и Leonardo будут контролировать по 32,5% каждая. При этом компания будет функционировать под совместным контролем со сбалансированной системой управления.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Партнеры прогнозируют синергию от объединения космических подразделений. Дополнительный операционный доход составит сотни миллионов евро ежегодно, начиная с пятого года функционирования объединенной структуры.

Соглашение интегрирует производственные и сервисные активы Thales Alenia Space и Telespazio — совместных предприятий Leonardo и Thales. В новую структуру также войдут космические и цифровые направления Airbus, часть космической деятельности Leonardo и технологическая компания SESO, принадлежащая Thales.

Генеральные директора трех корпораций в совместной декларации подчеркнули, что объединение поможет обеспечить автономию Европы в стратегическом космическом секторе. Объединение происходит на фоне серьезных вызовов для традиционных европейских производителей спутников. Компании долгое время конкурировали в сегменте сложных космических аппаратов для геостационарной орбиты, однако столкнулись с мощной конкуренцией со стороны производителей компактных спутников для низкой околоземной орбиты. Наибольшую угрозу представляет американская компания Starlink, принадлежащая Илону Маску и стремительно расширяющая свое присутствие на рынке спутниковой связи.