UARU

UARU

Три европейских аэрокосмических гиганта создают совместное предприятие для противодействия SpaceX

НовостиСпутниковая связь
Спутник связи

Ведущие европейские аэрокосмические компании Airbus, Thales и Leonardo достигли предварительной договоренности о консолидации своих спутниковых направлений в единую структуру. Такие данные содержатся в официальном заявлении пресс-служб компаний, обнародованном 23 октября.

Соглашение, которое стороны согласовывали в течение нескольких месяцев, предусматривает объединение убыточных спутниковых подразделений в единую структуру с 2027 года. Реализация проекта зависит от одобрения европейскими регулирующими органами, которые в прошлом сопротивлялись таким шагам. Как пишет Reuters, переговоры под кодовым названием «Проект Бромо» начались в прошлом году с намерением повторить модель кооперации производителя ракет MBDA, принадлежащего Airbus, Leonardo и BAE Systems.

- Реклама -

Будущая компания объединит 25 000 сотрудников по всей Европе. Годовой доход структуры по показателям 2024 года составит 6,5 млрд евро, что эквивалентно 7,58 млрд долларов. Название компании пока не разглашается.

Доли участников в капитале будут разными. Airbus получит 35% акций, тогда как Thales и Leonardo будут контролировать по 32,5% каждая. При этом компания будет функционировать под совместным контролем со сбалансированной системой управления.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Партнеры прогнозируют синергию от объединения космических подразделений. Дополнительный операционный доход составит сотни миллионов евро ежегодно, начиная с пятого года функционирования объединенной структуры.

Соглашение интегрирует производственные и сервисные активы Thales Alenia Space и Telespazio — совместных предприятий Leonardo и Thales. В новую структуру также войдут космические и цифровые направления Airbus, часть космической деятельности Leonardo и технологическая компания SESO, принадлежащая Thales.

Генеральные директора трех корпораций в совместной декларации подчеркнули, что объединение поможет обеспечить автономию Европы в стратегическом космическом секторе. Объединение происходит на фоне серьезных вызовов для традиционных европейских производителей спутников. Компании долгое время конкурировали в сегменте сложных космических аппаратов для геостационарной орбиты, однако столкнулись с мощной конкуренцией со стороны производителей компактных спутников для низкой околоземной орбиты. Наибольшую угрозу представляет американская компания Starlink, принадлежащая Илону Маску и стремительно расширяющая свое присутствие на рынке спутниковой связи.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Внедрение 5G в России откладывается — аукцион на частоты в 2025 году не состоится

Аукцион на частоты 5G в России отменили из-за несогласия операторов с условиями использования диапазона 4,8–4,99 ГГц. Министерство ищет новые решения.
Новости

Опрос Viber: 75% украинцев самостоятельно обучают детей безопасности в интернете

Трое из четырех украинцев самостоятельно обучают детей цифровой безопасности. И только 16% считают, что дети справятся сами — результаты опроса Rakuten Viber.
Новости

Warner Bros. Discovery начала поиск покупателя для медиахолдинга

Warner Bros. Discovery почала пошук покупця для всього медіахолдингу, відмовившись від планів розділити компанію на два бізнеси.
Новости

YouTube тестирует систему защиты от deepfake-видео

YouTube запустил инструмент для выявления deepfake с подменой лиц. Сейчас система доступна участникам партнерской программы платформы.
Новости

Инженер-любитель создал сверхскоростную камеру, которая фиксирует 2 миллиарда кадров в секунду

Американец создал в гараже сверхскоростную камеру, которая фиксирует 2 миллиарда кадров в секунду. Таким образом он самостоятельно собрал аналог профессионального оборудования стоимостью миллион долларов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить