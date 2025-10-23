UARU

Опрос Viber: 75% украинцев самостоятельно обучают детей безопасности в интернете

Новости
Rakuten Viber та безпека

Большинство украинцев самостоятельно объясняют детям основы цифровой безопасности, тогда как лишь небольшая часть респондентов полагается на школу или считает, что дети справятся с этим вопросом без помощи взрослых. Такие данные обнародовала команда Rakuten Viber по результатам опроса в официальном канале мессенджера.

Исследование показало, что три четверти родителей занимают активную позицию в обучении детей основам безопасного поведения в интернете. Как сообщает Rakuten Viber, в анонимном опросе приняли участие около 15 тысяч пользователей мессенджера. Большинство респондентов принадлежит к возрастной группе 34-45 лет, причем более половины участников моложе 45 лет.

Распределение ответов на вопрос о том, рассказывают ли родители детям о цифровой безопасности, оказалось весьма показательным. Подавляющее большинство опрошенных — 75 процентов — подтвердили, что самостоятельно занимаются этим вопросом. В то же время 16 процентов считают, что их ребенок способен разобраться с вопросами безопасности без посторонней помощи. Еще 5 процентов респондентов возлагают основную ответственность за обучение цифровой грамотности на учебные заведения. Наименьшую долю — 4 процента — составляют те дети, которые посещали специализированные курсы или уроки по интернет-безопасности.

Опрос также выявил приоритеты родителей в обучении детей цифровой безопасности. Более 63 процентов респондентов на первое место ставят объяснение того, какими данными никогда нельзя делиться с другими пользователями. Это включает личную информацию, пароли, адреса и другие конфиденциальные сведения.

На втором месте по важности находится инструктаж о действиях в случае получения звонков или сообщений от неизвестных контактов — такой ответ выбрали 17 процентов участников опроса. Еще 11 процентов родителей считают приоритетным обучение ребенка правилам публикации фото и видеоконтента в сети, в частности понимание того, чем не стоит делиться публично.

Меньше внимания, судя по результатам исследования, уделяется другим аспектам цифровой безопасности. В частности, 5 процентов опрошенных сосредотачиваются на объяснении рисков загрузки файлов от незнакомых отправителей. Наименьшую долю — 4 процента — составляют родители, которые учат детей методам проверки незнакомых ссылок перед переходом по ним.

Вопрос цифровой безопасности становится особенно актуальным, учитывая ранний возраст, в котором дети получают доступ к гаджетам. По предварительным данным Rakuten Viber, почти половина украинцев — 47 процентов — покупают детям первое устройство в возрасте 6-7 лет.

