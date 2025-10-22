Netflix назвал генеративный искусственный интеллект ключевым приоритетом развития стриминговой платформы

Стриминговый гигант Netflix заявил, что делает ставку на генеративный искусственный интеллект (ИИ), определив его центральным элементом своей стратегии развития. Такая информация содержится в квартальном отчете компании для акционеров, где технология определена как одно из главных направлений на ближайшие годы, сообщает CNBC.

«Уже много лет машинное обучение и искусственный интеллект являются основой наших рекомендаций, а также технологий производства и продвижения контента», — говорится в письме к акционерам.

- Реклама -

Руководство Netflix рассматривает генеративный ИИ как стратегическую возможность для совершенствования различных аспектов бизнеса. Технология может улучшить точность рекомендаций для зрителей, повысить эффективность рекламных кампаний и оптимизировать производство сериалов и фильмов. Стриминговый сервис уже предоставляет творческим командам широкий инструментарий на базе ИИ для реализации амбициозных проектов.

Практическое применение технологии демонстрируют последние проекты платформы. В фильме Happy Gilmore 2 алгоритмы ИИ использовались для омоложения внешности персонажей. Во время подготовки сериала Billionaires’ Bunker творческая команда экспериментировала с костюмами и декорациями с помощью генеративных моделей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос обозначил позицию компании относительно роли технологии в творческом процессе. «ИИ может помочь рассказывать истории лучше, быстрее и в новых форматах, но он не сделает из вас великого рассказчика, если вы им не являетесь», — отметил Сарандос. По его словам, технология является мощным инструментом для улучшения просмотра, но не может заменить человеческое творчество.

Внедрение технологий ИИ в киноиндустрии вызывает неоднозначную реакцию профессионального сообщества. Профсоюз актеров SAG-AFTRA, который в 2023 году организовал более чем стодневную забастовку, выражает обеспокоенность возможным злоупотреблением технологиями при создании виртуальных персонажей и цифровых копий актеров.

Учитывая этические вызовы, Netflix разработал внутренние рекомендации для продакшн-команд по использованию ИИ. Документ призывает сотрудников ответственно применять новые инструменты в производстве контента и соблюдать этические стандарты индустрии.