UARU

UARU

MEGOGO покажет матчи Шахтера и Динамо в Лиге конференций

Новости
Шахтар – Легія

23 октября украинские клубы проведут матчи второго тура основного этапа Лиги конференций УЕФА (UEFA). Донецкий Шахтер примет польскую Легию, а киевское Динамо сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

Трансляции обоих матчей обеспечит OTT-платформа MEGOGO, которая является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине. Зрители смогут смотреть игры по подписке «Спорт» и во всех тарифных планах «MEGOPACK». Отдельные встречи также будут транслироваться в открытом доступе на телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в сети T2 и в пакетах кабельного телевидения.

- Реклама -

Поединок между Шахтером и Легией начнется в 19:45 по киевскому времени. Комментировать игру будут Вадим Шевякин и Виталий Зверов. Встреча Самсунспор – Динамо начнется в 22:00, ее прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала.

Самсунспор – Динамо

Аналитическая студия на платформе MEGOGO начнет работу в 18:30. Ведущим программы выступит Виталий Кравченко. К нему присоединятся бывшие игроки национальной сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В первом туре Шахтер одержал победу над шотландским Абердином со счетом 3:2. В то же время Динамо потерпело поражение от лондонского Кристал Пэлас со счетом 0:2. Матч между будущими соперниками украинских команд завершился минимальной победой Самсунспора над Легией – 1:0.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

YouTube тестирует систему защиты от deepfake-видео

YouTube запустил инструмент для выявления deepfake с подменой лиц. Сейчас система доступна участникам партнерской программы платформы.
Новости

Инженер-любитель создал сверхскоростную камеру, которая фиксирует 2 миллиарда кадров в секунду

Американец создал в гараже сверхскоростную камеру, которая фиксирует 2 миллиарда кадров в секунду. Таким образом он самостоятельно собрал аналог профессионального оборудования стоимостью миллион долларов.
Новости

Харьковский провайдер «Макснет» получил международные сертификаты качества и информационной безопасности

Харьковский провайдер «Макснет» получил сертификаты ISO 9001 и ISO/IEC 27001, что подтверждает высокий уровень качества услуг и защиты данных.
Новости

Netflix назвал генеративный искусственный интеллект ключевым приоритетом развития стриминговой платформы

Netflix определил генеративный ИИ приоритетом развития платформы. Технология уже применяется для создания контента и рекомендаций.
Новости

Channel 4 провел телевизионный эксперимент с искусственным интеллектом в качестве ведущего

Британский Channel 4 выпустил документальный фильм с виртуальной ведущей Айшей Габан. О том, что она создана ИИ, сообщили только в конце выпуска.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить