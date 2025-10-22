MEGOGO покажет матчи Шахтера и Динамо в Лиге конференций

23 октября украинские клубы проведут матчи второго тура основного этапа Лиги конференций УЕФА (UEFA). Донецкий Шахтер примет польскую Легию, а киевское Динамо сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

Трансляции обоих матчей обеспечит OTT-платформа MEGOGO, которая является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине. Зрители смогут смотреть игры по подписке «Спорт» и во всех тарифных планах «MEGOPACK». Отдельные встречи также будут транслироваться в открытом доступе на телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в сети T2 и в пакетах кабельного телевидения.

Поединок между Шахтером и Легией начнется в 19:45 по киевскому времени. Комментировать игру будут Вадим Шевякин и Виталий Зверов. Встреча Самсунспор – Динамо начнется в 22:00, ее прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала.

Аналитическая студия на платформе MEGOGO начнет работу в 18:30. Ведущим программы выступит Виталий Кравченко. К нему присоединятся бывшие игроки национальной сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

В первом туре Шахтер одержал победу над шотландским Абердином со счетом 3:2. В то же время Динамо потерпело поражение от лондонского Кристал Пэлас со счетом 0:2. Матч между будущими соперниками украинских команд завершился минимальной победой Самсунспора над Легией – 1:0.