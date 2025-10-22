Харьковский провайдер «Макснет» получил международные сертификаты качества и информационной безопасности

Харьковская компания «Макснет» подтвердила соответствие международным стандартам ISO 9001 и ISO/IEC 27001, что свидетельствует о высоком уровне организации бизнес-процессов и защиты информации.

Стандарт ISO 9001 определяет требования к системе управления качеством. Он подтверждает, что внутренние процессы компании организованы на высоком уровне, а работа ориентирована на потребности клиентов и постоянное совершенствование сервисов. Этот сертификат является международным признанием качества организационных процессов.

Второй стандарт, ISO/IEC 27001, касается информационной безопасности. Он устанавливает требования к управлению рисками и защите данных в условиях современных цифровых угроз. Наличие такого сертификата гарантирует, что компания соблюдает международные протоколы безопасности и обеспечивает стабильность работы.

Получение сертификатов означает для абонентов несколько важных аспектов. Во-первых, персональные и технические данные защищены в соответствии с международными требованиями. Во-вторых, все бизнес-процессы соответствуют четко регламентированным стандартам, что обеспечивает прозрачность работы. В-третьих, компания осуществляет постоянный контроль и совершенствование услуг с фокусом на потребностях клиентов.

«Получение этих сертификатов — это не просто формальность, а признание системной и последовательной работы нашей команды. Это очередной шаг на пути к обеспечению максимального комфорта, безопасности и доверия со стороны наших абонентов и партнеров. Мы продолжаем развиваться, чтобы каждый онлайн-опыт был качественным, стабильным и безопасным», — отметили в компании.

Сертификация по стандарту ISO/IEC 27001 становится все более распространенной практикой среди украинских телекоммуникационных операторов. Напомним, что ранее соответствие этому международному стандарту информационной безопасности подтвердил «Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.