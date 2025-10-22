Channel 4 провел телевизионный эксперимент с искусственным интеллектом в качестве ведущего

Британский телеканал Channel 4 впервые показал часовой документальный фильм, ведущей которого была виртуальная модель на основе искусственного интеллекта (ИИ). Цифровая модель получила имя Айша Габан, а о ее искусственном происхождении зрители узнали только в конце выпуска, сообщает Business Times.

Раскрытие произошло неожиданно для аудитории. Обращаясь к камере в конце передачи, Айша заявила: «ИИ коснется жизни каждого в ближайшие несколько лет. И для некоторых это приведет к потере работы. Сотрудники колл-центров? Специалисты по обслуживанию клиентов? Возможно, даже телеведущие, как я. Потому что меня не существует». Это заявление стало ключевым моментом документального проекта, посвященного влиянию технологий на рынок труда.

- Реклама -

Программа вошла в цикл передач о влиянии искусственного интеллекта на занятость и технологическое развитие. Креативная команда выбрала такой подход, чтобы наглядно продемонстрировать возможности современных технологий и этические вопросы, которые они порождают. Использование цифровой ведущей должно было спровоцировать общественную дискуссию о будущем медиаиндустрии.

Руководительница новостного направления канала Луиза Комптон поспешила объяснить позицию компании. По ее словам, эксперимент был разовой акцией, направленной на дискуссию о профессиональных и этических последствиях внедрения ИИ в медиасферу. «Использование ведущей с искусственным интеллектом не станет привычным для Channel 4, — подчеркнула Комптон. — Мы уделяем особое внимание качественной журналистике с проверенными фактами — тому, на что ИИ не способен».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Руководительница также подчеркнула важность осознания рисков новых технологий. Этот эксперимент должен напомнить о разрушительном потенциале искусственного интеллекта и легкости, с которой аудиторию можно обмануть непроверенным контентом. В сюжете прозвучали данные, что почти три четверти британских руководителей уже применяют ИИ для задач, которые ранее выполняли работники.

Однако Channel 4 не стал пионером в использовании цифровых ведущих. Китайское агентство «Синьхуа» представило своего виртуального диктора еще в 2018 году, положив начало тренду в мировой медиасфере. В течение 2023 года новости читали ведущие на основе ИИ в Кувейте, Греции и Южной Корее, где цифровая дикторка Зе Ин работала целых пять месяцев. Аналогичные эксперименты также проводились в Индии и на Тайване, что свидетельствует о глобальном распространении технологии в телевизионной индустрии.