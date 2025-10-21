Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), сообщила об уменьшении количества обращений граждан в течение первых девяти месяцев текущего года. По информации НКЭК, за указанный период в регулятор поступило 3654 обращения, что на 19,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 4564 обращения.

Наибольшую долю среди всех запросов составляют вопросы, связанные с мобильной голосовой связью. На эту категорию приходится 1896 обращений, что составляет 51,9% от общего объема. Это означает, что более половины всех обращений граждан касается качества и доступности голосовых услуг мобильных операторов.

Второй по популярности категорией являются вопросы фиксированного интернет-доступа, на которые приходится 10,6% от общего количества обращений или 386 запросов. Еще 352 обращения, что составляет 9,6%, касаются фиксированной голосовой связи. Граждане также активно обращаются по вопросам мобильного интернета — таких запросов зафиксировано 193, или 5,3% от общего количества.

Услуги почтовой связи стали предметом 314 обращений, что составляет 8,6% от общего количества. Остальные 14% запросов касаются других вопросов, связанных с деятельностью операторов электронных коммуникаций и почтовых операторов.

Анализ состояния выполнения обращений показывает положительную динамику работы регулятора. В течение девяти месяцев 2025 года были предоставлены разъяснения и необходимая информация по 2044 обращениям, что составляет наибольшую долю обработанных запросов. Положительно решено 722 обращения, тогда как 394 были направлены на рассмотрение в соответствующие органы из-за их неподчиненности НКЭК.

Среди обращений 302 не подлежали рассмотрению в соответствии с действующим законодательством, а еще 142 были оставлены без рассмотрения по различным формальным причинам. Такое детальное распределение позволяет оценить эффективность работы комиссии и определить основные направления для улучшения взаимодействия с гражданами.

Географическое распределение обращений показывает, что наиболее активны жители столицы и восточных регионов страны. Лидером по количеству запросов является город Киев, где зафиксировано 699 обращений. На втором месте — Днепропетровская область с 374 обращениями, третью позицию занимает Львовская область с 284 запросами.

Заметную активность также продемонстрировали жители Сумской области, откуда поступило 266 обращений, и Харьковской области — 224 обращения. Жители Киевской области подали 195 запросов, а замыкает список лидеров Одесская область с 181 обращением. Такая статистика отражает как плотность населения в этих регионах, так и уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Уменьшение общего количества обращений на 19,9% по сравнению с прошлым годом может свидетельствовать об улучшении качества предоставления услуг электронных коммуникаций и почтовой связи. В то же время это также демонстрирует повышение эффективности работы поставщиков услуг в решении проблемных вопросов непосредственно с потребителями без привлечения регулятора.

