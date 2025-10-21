UARU

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas с встроенным искусственным интеллектом

Новости
Браузер ChatGPT Atlas

Компания OpenAI анонсировала собственный веб-браузер ChatGPT Atlas, в котором искусственный интеллект интегрирован непосредственно в процесс просмотра веб-страниц. Об этом сообщается на сайте OpenAI.

Новый браузер позволяет автоматизировать рутинные задачи и персонализировать взаимодействие с онлайн-контентом. Визуально он напоминает Google Chrome. Главной его особенностью стала кнопка «Спросить ChatGPT», размещенная на каждой посещаемой странице. После ее активации пользователь получает доступ к боковой панели с чат-ботом, что позволяет быстро анализировать содержание веб-ресурсов. Такая функция позволяет создавать краткие резюме длинных статей, искать конкретную информацию на странице или получать рекомендуемые действия в зависимости от контекста.

Браузер ChatGPT Atlas

Браузер имеет три ключевые функции. Первая из них — Chat — предоставляет постоянный доступ к ChatGPT через боковую панель, из новой вкладки или контекстного меню при выделении текста. Вторая функция, Browser Memory, сохраняет контекст посещаемых сайтов и позволяет обращаться к истории просмотров. Например, пользователь может попросить систему найти все вакансии, просмотренные на прошлой неделе, и составить сводку отраслевых тенденций. Третья возможность — Agent — это автономный помощник, способный выполнять действия от имени пользователя, в частности редактировать документы или заказывать продукты для приготовления просмотренного рецепта.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время презентации охарактеризовал искусственный интеллект, как уникальную возможность переосмыслить концепцию веб-браузера. По его словам, такая возможность выпадает лишь раз в десятилетие.

По умолчанию ChatGPT Atlas использует собственную поисковую систему компании. Интерфейс выдачи результатов адаптировали специально для нового браузера — пользователи могут получить как текстовый ответ на запрос, так и список релевантных ссылок. Пользователи также могут переключаться в режимы поиска изображений или новостей.

Функция Agent доступна только подписчикам тарифных планов ChatGPT Plus, Pro и Business. В то же время базовая версия браузера не требует оплаченной подписки — достаточно иметь учетную запись OpenAI. Пользователь может в любой момент перехватить контроль над действиями агента. Также можно выбрать, будет ли агент использовать «чистый» профиль браузера без авторизаций или подключится к профилю с сохраненными учетными записями на сайтах.

Браузер ChatGPT Atlas уже доступен для пользователей компьютеров на macOS. Версии для операционных систем Windows, iOS и Android должны выйти в ближайшее время.

