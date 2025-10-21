UARU

LG представила премиальный телевизор с диагональю 136 дюймов

Новости
LG Electronics представила для южнокорейского рынка телевизор LG MAGNIT Active Micro LED с диагональю экрана 136 дюймов. Компания не разглашает стоимость новинки, однако эксперты прогнозируют высокую цену, учитывая, что предыдущая 118-дюймовая модель 2023 года стоила 237 тысяч долларов США.

Новое премиальное устройство имеет габариты 3 метра в длину и 1,7 метра в высоту. Телевизор оснащен экраном с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Особенностью модели является чрезвычайно высокий коэффициент контрастности на уровне 1 000 000:1, что обеспечивает глубокий черный цвет и яркие оттенки.

Ключевой технологической инновацией LG MAGNIT Active Micro LED стала интеграция технологии Active Matrix. Благодаря этому решению самоизлучающий Micro LED дисплей позволяет каждому пикселю генерировать собственный свет независимо от других. Такой подход принципиально отличается от традиционных систем пассивной матрицы, которые управляют пикселями через строки и столбцы, тогда как технология от LG обеспечивает индивидуальное управление на уровне каждого отдельного пикселя.

Аудиосистема телевизора состоит из встроенных динамиков, расположенных по обеим сторонам корпуса. Они формируют 4.2-канальный объемный звук с общей мощностью 100 Вт. Также устройство поддерживает технологию улучшенного канала возврата аудио (eARC), которая позволяет воспроизводить высококачественный звук без потерь при подключении внешних аудиосистем.

За обработку изображения отвечает процессор LG α9 шестого поколения с искусственным интеллектом. Этот чип способен анализировать намерения пользователя и параметры окружающей среды для оптимизации каждой сцены на экране. Программная платформа телевизора основана на операционной системе webOS. Модель также поддерживает технологии AirPlay 2 и Miracast, что обеспечивает удобную беспроводную трансляцию контента с устройств на iOS и Android.

Напомним, недавно Samsung представила первый в мире 115-дюймовый телевизор на базе технологии Micro RGB.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
