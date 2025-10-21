UARU

UARU

Чехия построит спутник и подарит его Украине

Новости
Супутник на орбіті Землі
Фото: Міністерство транспорту Чехії

Чешское правительство объявило о решении построить и передать Украине спутник дистанционного зондирования Земли. Аппарат будет иметь возможность собирать данные независимо от времени суток и погодных условий. Это станет первым случаем, когда иностранное государство оказывает Украине поддержку в форме космической техники. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Чехии.

Запуск спутника запланирован в течение года, отметило Министерство транспорта Чехии. Над его разработкой будут работать чешские компании, имеющие опыт в области космических технологий. В частности, речь идет о производителях малых спутников.

Спутник оснастят комбинированной системой наблюдения. Она будет включать радиолокационную систему синтезированной апертуры (SAR), оптические сенсоры, средства радиационного обнаружения и мониторинг радиочастотного спектра в различных диапазонах. Такая конфигурация обеспечит возможность наблюдения за территорией в любое время суток и при любых погодных условиях, включая ночное время и неблагоприятную погоду.

Прага рассматривает перспективу создания целой группы подобных аппаратов в будущем. Текущая инициатива реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании, заключенного между Министерством транспорта Чехии и Государственным космическим агентством Украины.

Представители чешского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что проект демонстрирует как технологические возможности чешских компаний в одной из самых сложных отраслей промышленности, так и неизменную поддержку Украины со стороны Праги.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
