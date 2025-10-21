ЕС обяжет производителей добавлять USB-C и съемный кабель ко всем зарядкам

Европейская комиссия (ЕК) утвердила новые экологические требования к внешним блокам питания, которые вступят в силу с конца 2028 года. Согласно обновленному регламенту Ecodesign, все зарядные устройства мощностью до 240 Вт, которые будут продаваться на территории Европейского Союза (ЕС), должны поддерживать интерфейс USB-C и оснащаться съемным кабелем. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

Нововведения значительно расширяют сферу применения стандарта Common Charger, который ранее распространялся исключительно на смартфоны, планшеты и ноутбуки. Отныне будут охвачены также внешние блоки питания (External Power Supply, EPS) для роутеров, мониторов и других электронных устройств.

Производителям предоставляется трехлетний переходный период для адаптации своей продукции к новым стандартам. К концу этого периода каждый внешний блок питания должен иметь как минимум один порт USB-C. Это касается всех устройств, предназначенных для питания различной электроники.

Регламент устанавливает дополнительные требования к энергоэффективности зарядных устройств мощностью более 10 Вт. Они должны соответствовать новым нормам при частичной нагрузке, что позволит минимизировать потери энергии во время эксплуатации. Для зарядных устройств с поддержкой технологии USB Power Delivery (USB-PD) предусмотрены отдельные стандарты эффективности.

Документация ЕК предусматривает специальную маркировку стандартизированных зарядных устройств. На них появится пометка «EU Common Charger» с обязательным указанием максимальной мощности, что упростит потребителям выбор совместимых аксессуаров.

Расширение стандарта охватит дополнительно 35-40% устройств EPS, что дополнит уже охваченные 50% благодаря предыдущей директиве по радиооборудованию. Таким образом, общее покрытие рынка зарядных устройств стандартом Common Charger приблизится к 90%.

По расчетам Европейской комиссии, внедрение новых правил позволит сократить потребление энергии на 3% в течение жизненного цикла устройств. Это эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 140 тысячами электромобилей. В то же время ожидается сокращение выбросов парниковых газов на 9% и загрязняющих веществ на 13%.

Экономический эффект от стандартизации также будет ощутим для потребителей. Благодаря возможности использования универсальных зарядных устройств, европейцы смогут сэкономить до €100 миллионов ежегодно до 2035 года.

Стоит напомнить, что с 1 января 2024 года интерфейс USB-C стал обязательным для смартфонов, камер и наушников, продаваемых в ЕС. С 2026 года это требование будет распространяться на ноутбуки. А с 20 июня 2025 года мобильные устройства должны иметь энергетическую маркировку с информацией о сроке службы, батарее и возможности ремонта.