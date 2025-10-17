UARU

В Японии испытали оборудование для раздачи 5G с высоты трех километров

Новости
5G

Японская телекоммуникационная компания SoftBank провела успешное тестирование технологии мобильной связи пятого поколения, разместив базовую станцию на борту самолета. Эксперимент продемонстрировал стабильное соединение в радиусе 15 километров от точки раздачи сигнала.

Во время испытаний самолет с закрепленным оборудованием совершал полет на высоте трех километров над островом Хатидзедзима. Воздушная платформа выполняла ретрансляцию сигналов между наземной станцией и мобильным устройством пользователя. Система включала все функции стандартного наземного оборудования для работы сети пятого поколения (5G).

System configuration for the field trial

Технология предусматривает автоматическую компенсацию колебаний мощности сигнала, возникающих из-за изменения углов наклона самолета во время полета. Кроме того, оборудование корректирует эффект Доплера — смещение частоты сигнала из-за движения носителя — и осуществляет постоянное отслеживание направления излучения луча.

Специалисты телекоммуникационной отрасли считают, что дальнейшее развитие технологии позволит одной воздушной платформе обеспечить покрытие диаметром до 200 километров. Для сравнения: традиционная наземная базовая станция охватывает зону радиусом всего несколько десятков километров. Такая разница делает новый подход перспективным решением для регионов со сложным рельефом или низкой плотностью населения, где установка наземной инфраструктуры требует значительных затрат и является экономически нецелесообразной.

Разработка воздушных платформ для мобильной связи может стать альтернативой спутниковым системам в обеспечении покрытия удаленных и труднодоступных территорий. Стоит отметить, что SoftBank активно инвестирует в это направление: компания вложила средства в американский стартап Sceye, который разрабатывает технологию предоставления интернет-услуг через дирижабли на высоте 18-20 километров в стратосфере. Японская корпорация также приобрела права на предкоммерческие полеты атмосферных платформ высокой высоты в Японии.

Редакция Mediasat
