В Украине заблокировали более 450 пиратских сайтов благодаря инициативе «Чистое небо»

Инициатива «Чистое небо» (ИЧН) подвела итоги работы за три квартала 2025 года в направлении защиты прав интеллектуальной собственности и борьбы с распространением нелегального контента. Результаты включают блокировку сотен российских ресурсов и привлечение отечественных нарушителей к ответственности.

Блокировка российских медиасервисов

Значительная часть пиратских платформ, работающих на территории Украины, имеет российское происхождение. Такие ресурсы не только нарушают авторские права, но и распространяют враждебную пропаганду и представляют угрозу для персональных данных пользователей.

- Реклама -

Благодаря обращениям ИЧН Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в течение текущего года запретил 17 российских медиасервисов. В частности, 14 стриминговых сайтов и сервисов онлайн-телевидения, которые транслировали российские телеканалы, и три крупные сети пиратских киносайтов (KINOBAR, TARTUGI и UZOR).

На сегодня в Украине заблокировано 49 медиасервисов государства-агрессора. При этом более 80 процентов этих блокировок произошли именно при поддержке Инициативы «Чистое небо». Общая статистика за 2025 год насчитывает 456 запрещенных пророссийских и пиратских сайтов, среди которых 324 сайта-зеркала ранее заблокированных ресурсов, 127 новых страниц и 15 сайтов онлайн-телевидения.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Мониторинг выполнения решений

Решения регулятора о запрете пиратских ресурсов приобретают силу только при условии их надлежащего выполнения провайдерами. Именно поэтому ИЧН регулярно проводит мониторинг соблюдения этих решений. В случае выявления нарушений Инициатива обращается в Национальный совет.

Важной особенностью проверок является их внеплановый характер, что делает невозможной подготовку к ним со стороны провайдеров. В течение 2025 года уже проведено 15 таких контрольных мероприятий.

Лишение пиратских ресурсов рекламных доходов

Еще одним важным направлением работы стало внесение нелегальных платформ в «Национальный перечень веб-сайтов, вызывающих обеспокоенность в отношении соблюдения прав интеллектуальной собственности». Этот перечень является частью международной базы данных WIPO ALERT, которую администрирует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

В 2025 году по инициативе «Студии 1+1» в список внесены следующие ресурсы: hdrezka.info, kinogo.pro, kinozapas.io, tvbox-baraholka.ru, seasonvar.gg, kinokrad.ac, hdrezka.page, kinogo.bingo, bobfilm.in, bobfilm.org, kinokong.day, kin.tartugi.info, baskino.fm и zona.li. В ближайшее время список пополнится новыми сайтами из популярных пиратских групп.

Включение в Национальный перечень позволяет рекламодателям избегать сотрудничества с платформами, которые нарушают авторские права. Стоит отметить, что после попадания в черный список некоторые ресурсы уже прекратили свою деятельность.

Судебные приговоры для нарушителей

В августе текущего года Зборовский районный суд вынес обвинительный приговор нарушителю авторских прав. Мужчина незаконно продавал медиаприставки с доступом к украинским телеканалам без заключения лицензионных договоров с правообладателями. Суд назначил ему три года лишения свободы с испытательным сроком в один год, что демонстрирует неотвратимость наказания за такие правонарушения.

- Реклама -

В настоящее время ИЧН совместно с правоохранительными органами и юридической командой Smartsolutions сопровождает более 40 уголовных производств против нарушителей авторских прав в разных областях страны.

«Блокировка пророссийских и пиратских ресурсов — непрерывный и важный процесс, который означает не только защиту прав производителей контента в Украине, но и поддержку национальной информационной безопасности. Особенно неприятно, когда такие нарушения совершают наши граждане. ИЧН сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для того, чтобы способствовать развитию культуры потребления легального контента в Украине и препятствовать распространению враждебных нарративов через пиратские сайты», — отметил В ячеслав Миенко, руководитель антипиратской Инициативы «Чистое небо», заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 media.