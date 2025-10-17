UARU

UARU

TP-Link испытала экспериментальный образец оборудования Wi-Fi 8

Новости
Wi-Fi 8
Фото: Hand is up !

Компания TP-Link завершила испытания экспериментального образца сетевого оборудования нового поколения. Производитель подтвердил работоспособность ключевых функций стандарта Wi-Fi 8, включая передачу маяковых сигналов и обмен данными по протоколу 802.11be. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно технической спецификации, будущий стандарт будет функционировать в трех частотных диапазонах — 2,4, 5 и 6 ГГц. Теоретическая максимальная пропускная способность достигнет 23 Гбит/с. При этом разработчики сосредоточились не на увеличении скорости, а на повышении стабильности соединения и общей производительности сети.

- Реклама -

Экспериментальный образец создали в рамках межотраслевого сотрудничества, детали которого компания не разглашает. TP-Link ожидает, что первые потребительские продукты с поддержкой Wi-Fi 8 поступят в продажу еще до официального утверждения спецификации. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) планирует завершить ратификацию стандарта к 2028 году.

Концептуальные основы новой технологии подробно объяснила компания Qualcomm в июльской публикации этого года. Производитель чипсетов подчеркнул, что Wi-Fi 8 направлен прежде всего на обеспечение бесперебойной работы сети при одновременном подключении многочисленных устройств. Стандарт позволит минимизировать задержки при увеличении расстояния до точки доступа или перемещении пользователя по помещению.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Wi-Fi 8 знаменует собой фундаментальный поворот — выход за рамки пиковых скоростей ради повышения надежности работы в сложных реальных условиях. Он разработан, чтобы приблизить Wi-Fi к надежности и отзывчивости проводной инфраструктуры, как никогда ранее», — отметила Qualcomm.

Предыдущий стандарт Wi-Fi 7 получил официальную спецификацию от Wi-Fi Alliance в прошлом году. Сейчас рынок уже предлагает сертифицированные устройства, поддерживающие эту технологию. Ключевой особенностью Wi-Fi 7 стала технология многоканального соединения Multi-Link Operation (MLO), обеспечивающая одновременный прием и передачу данных через несколько каналов. Стандарт также предусматривает использование канала шириной 320 МГц в странах, где разрешена эксплуатация диапазона 6 ГГц.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

lifecell завершил переход от SDH к современным технологиям передачи данных

Проект полного сворачивания SDH-инфраструктуры стартовал в начале 2023 года, проходил поэтапно и недавно успешно завершился.
Новости

В Украине заблокировали более 450 пиратских сайтов благодаря инициативе «Чистое небо»

Инициатива «Чистое небо» (ИЧН) подвела итоги работы за три квартала 2025 года в направлении защиты прав интеллектуальной собственности и борьбы с распространением нелегального контента.
Новости

В Японии испытали оборудование для раздачи 5G с высоты трех километров

Японская телекоммуникационная компания SoftBank провела тестирование технологии мобильной связи пятого поколения, разместив базовую станцию на борту самолета.
Новости

Thema получила новое название — CANAL+ Distribution

Компания Thema, входящая в состав CANAL+ Group, провела ребрендинг и теперь работает под новым названием — CANAL+ Distribution.
Новости

В столице Чехии тестируют телевещание по стандарту 5G Broadcast

Чешская компания České Radiokomunikace (CRA) начала третий этап тестирования технологии 5G Broadcast в Праге. Испытания проводятся с телебашни Жижков.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить