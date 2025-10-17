TP-Link испытала экспериментальный образец оборудования Wi-Fi 8

Компания TP-Link завершила испытания экспериментального образца сетевого оборудования нового поколения. Производитель подтвердил работоспособность ключевых функций стандарта Wi-Fi 8, включая передачу маяковых сигналов и обмен данными по протоколу 802.11be. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно технической спецификации, будущий стандарт будет функционировать в трех частотных диапазонах — 2,4, 5 и 6 ГГц. Теоретическая максимальная пропускная способность достигнет 23 Гбит/с. При этом разработчики сосредоточились не на увеличении скорости, а на повышении стабильности соединения и общей производительности сети.

Экспериментальный образец создали в рамках межотраслевого сотрудничества, детали которого компания не разглашает. TP-Link ожидает, что первые потребительские продукты с поддержкой Wi-Fi 8 поступят в продажу еще до официального утверждения спецификации. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) планирует завершить ратификацию стандарта к 2028 году.

Концептуальные основы новой технологии подробно объяснила компания Qualcomm в июльской публикации этого года. Производитель чипсетов подчеркнул, что Wi-Fi 8 направлен прежде всего на обеспечение бесперебойной работы сети при одновременном подключении многочисленных устройств. Стандарт позволит минимизировать задержки при увеличении расстояния до точки доступа или перемещении пользователя по помещению.

«Wi-Fi 8 знаменует собой фундаментальный поворот — выход за рамки пиковых скоростей ради повышения надежности работы в сложных реальных условиях. Он разработан, чтобы приблизить Wi-Fi к надежности и отзывчивости проводной инфраструктуры, как никогда ранее», — отметила Qualcomm.

Предыдущий стандарт Wi-Fi 7 получил официальную спецификацию от Wi-Fi Alliance в прошлом году. Сейчас рынок уже предлагает сертифицированные устройства, поддерживающие эту технологию. Ключевой особенностью Wi-Fi 7 стала технология многоканального соединения Multi-Link Operation (MLO), обеспечивающая одновременный прием и передачу данных через несколько каналов. Стандарт также предусматривает использование канала шириной 320 МГц в странах, где разрешена эксплуатация диапазона 6 ГГц.