Сегодня, 17 октября, на стриминговом сервисе «Киевстар ТВ» состоялась эксклюзивная премьера полнометражного фильма «Медовый месяц». Камерная драма рассказывает о супружеской паре, которая попадает в сложные обстоятельства во время военных действий. Фильм уже доступен для просмотра всем пользователям сервиса.

Сюжет картины разворачивается в небольшом городке недалеко от столицы. Молодожены Тарас и Оля только что отпраздновали новоселье в собственной квартире вместе с друзьями. Однако их счастливая жизнь обрывается с началом рассвета — оккупационные силы появляются непосредственно у многоэтажки. Молодожены оказываются в замкнутом пространстве без электроснабжения, водоснабжения и мобильной связи.

- Реклама -

В течение пяти суток герои переживают самое тяжелое испытание. Запертые в собственном доме, они сталкиваются с настоящими эмоциями, страхами и надеждами. Лента принадлежит к жанру камерной драмы и рассчитана на аудиторию, которая ценит военную тематику и кинематограф, основанный на реальных событиях.

Главные роли в фильме исполнили Ирина Нирша, Роман Луцкий и Александр Рудинский. Нирша известна зрителям по участию в фильме «Маляр» и многосерийном проекте «Женский врач». Луцкий снимался в картинах «Под вулканом», «Отражение», «Сторожевая застава», «Преданная» и «Бесславные крепостные». Рудинский имеет в фильмографии такие работы, как «Камень, ножницы, бумага», «Агентство», «Декамерон», «11 детей из Моршина», «Носорог» и «Первые ласточки».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стриминговый сервис «Киевстар ТВ» предлагает просмотр контента в высоком качестве с возможностью одновременного использования на пяти разных устройствах. Среди них — смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры с функцией Smart TV, игровые консоли Xbox и медиаприставки. Платформа работает со всеми мобильными операторами и интернет-провайдерами. Для доступа к сервису необходима только авторизация через собственный телефонный номер.

Напомним, что «Медовый месяц» стал очередным шагом платформы в развитии украинского киноконтента. Ранее, 1 сентября, сервис представил свой первый оригинальный сериал «Витя» — драмедию о молодом автослесаре из Лубен, который мечтает стать психологом.