lifecell завершил переход от SDH к современным технологиям передачи данных

Мобильный оператор lifecell полностью вывел из эксплуатации технологию Synchronous Digital Hierarchy (SDH), которая более полутора десятилетий составляла основу транспортной инфраструктуры компании. Вместо этого оператор перешел на современные IP/MPLS и оптические транспортные решения, обеспечивающие более высокую скорость и надежность связи.

Транспортная сеть на базе SDH начала формироваться в lifecell с 2004 года. К 2010 году инфраструктура насчитывала более 500 мультиплексоров, которые обеспечивали передачу трафика между узлами сети, национальные и международные соединения. Частично технология использовалась даже для Ethernet-подключений. Такая архитектура позволяла оператору на протяжении многих лет поддерживать стабильную связь для миллионов абонентов.

Однако с ростом объемов мобильного интернет-трафика и переходом телекоммуникационного рынка к IP-решениям SDH постепенно теряла свою актуальность. Технология демонстрировала ограниченную пропускную способность, становилась неэффективной в масштабировании и требовала значительных ресурсов для технического обслуживания.

Проект полного сворачивания SDH-инфраструктуры стартовал в начале 2023 года, проходил поэтапно и недавно успешно завершился. Техническая команда осуществила комплексный переход на IP/MPLS и оптические транспортные технологии (OTN), что позволило повысить качество связи и обеспечить возможность масштабирования сети в соответствии с ростом трафика.

«Отключение SDH – это не только технический шаг. Это важный этап в развитии нашей сети. Мы освобождаем ресурсы для внедрения новых технологий и делаем связь для наших абонентов еще быстрее, надежнее и гибче. И я благодарен всей нашей технической команде, а также партнерам, которые обеспечили этот переход без каких-либо перебоев в работе услуг для абонентов», – прокомментировал Сергей Терещук, технический директор группы компаний DVL.

Отказ от устаревшей технологии открывает для lifecell новые возможности развития транспортной сети, способной работать эффективнее даже в сложных условиях.

Модернизация инфраструктуры оператора не ограничивается только транспортным уровнем. Недавно lifecell внедрил новый голосовой кодек EVS (Enhanced Voice Services), который существенно повышает качество звонков благодаря технологии VoLTE. Количество пользователей услуги VoLTE в сети оператора уже превысило 733 тысячи абонентов, а количество устройств с поддержкой этой технологии достигло 3,8 миллиона.