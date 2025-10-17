Apple купила эксклюзивные права на показ «Формулы-1» в США

Американская технологическая компания Apple заключила пятилетний контракт с организаторами чемпионата мира «Формулы-1». По соглашению, с 2026 года все гоночные соревнования в США будет транслировать исключительно стриминговый сервис Apple TV.

Соглашение предусматривает комплексную интеграцию автоспорта в экосистему корпорации. Компания будет сопровождать трансляции гонок промо-поддержкой через сервисы Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports и Apple Fitness+. Такая стратегия позволит максимально использовать собственную цифровую инфраструктуру для популяризации «Формулы-1» среди американской аудитории.

- Реклама -

Зрители получат доступ к полному циклу гоночных событий. Платформа будет показывать тренировочные заезды, квалификационные сессии, спринтерские гонки и основные этапы Гран-при. В то же время отдельные соревнования и тренировки можно будет посмотреть бесплатно в приложении Apple TV в течение сезона.

Премиумсервис F1 TV Premium, предлагающий расширенный контент чемпионата, по-прежнему будет доступен в США через подписку на Apple TV. Владельцы действующей подписки смогут просматривать контент без дополнительной платы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Официально финансовые параметры контракта не обнародуются. По информации Variety, стоимость сделки составляет $750 миллионов — Apple ежегодно будет платить организаторам «Формулы-1» около $150 миллионов.

Партнерство между сторонами развивалось постепенно. Предыдущий этап сотрудничества завершился выпуском художественного фильма «F1» с участием Брэда Питта. Лента, вышедшая в прокат в этом году, собрала $629 миллионов в мировом прокате. Благодаря этому картина стала самым кассовым спортивным фильмом в истории киноиндустрии и самой успешной работой в карьере Питта. Премьера фильма на Apple TV запланирована на 12 декабря 2025 года.

Напомним, недавно компания заявила о ребрендинге стримингового сервиса Apple TV+, сократив его название до Apple TV.