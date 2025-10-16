UARU

UARU

Vodafone Украина открывает седьмой набор в школу Big Data Lab

Новости
Big Data Lab

Vodafone Украина начала отбор участников в седьмой набор школы специалистов по аналитике больших данных Big Data Lab. Обучение начнется 13 января 2026 года.

Школа Big Data Lab — это интенсивная образовательная программа, направленная на подготовку специалистов по Data Science. Курс включает изучение фундаментальных математических дисциплин, доменную экспертизу и практическую работу с реальными массивами данных телекоммуникационного оператора.

- Реклама -

За шесть лет работы образовательный проект показал высокую эффективность. Более 70% студентов успешно завершают обучение, защищая финальные проекты. При этом более 80% выпускников трудоустраиваются по специальности в ведущих компаниях Украины и за рубежом.

Программа курса рассчитана на шесть месяцев. Учебный процесс структурирован в десять взаимосвязанных модулей. Каждый модуль ведет отдельный ментор с международной квалификацией.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Участники курса получат комплексные знания и практические компетенции, необходимые для начала карьеры в области аналитики данных. Завершающим этапом обучения станет выполнение масштабного финального проекта от бизнес-подразделения Vodafone Украина. Проект будет основан на реальных больших данных и пополнит портфолио студентов.

Занятия будут проходить три раза в неделю в онлайн-формате в реальном времени. Все лекции записываются и остаются доступными для повторного просмотра. Студенты могут получать консультации от наставников во время лекций, через систему управления обучением (LMS) или в мессенджерах. Размер учебной группы составит 20-25 человек.

Процесс отбора включает несколько последовательных этапов. Кандидатам необходимо подать заявку на официальном сайте bigdatalab.com.ua, после чего пройти тестирование для определения уровня подготовки. Следующим шагом станет собеседование для согласования деталей и выяснения мотивации кандидата. По результатам отбора успешные участники получат приглашение на обучение.

Организаторы могут предложить отдельным кандидатам пройти подготовительный курс для повышения базового уровня знаний. Этот курс начнется 18 ноября 2025 года, а основная программа обучения стартует 13 января 2026 года.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китайские преступные группы заработали более миллиарда долларов на SMS-мошенничестве в США

Организованные преступные группировки из Китая получили более $1 млрд за последние три года благодаря масштабной схеме фишинговых SMS-рассылок в США.
Новости

SpaceX показала Starlink V3 — двухтонный спутник обеспечит гигабитный интернет

SpaceX показала подробное изображение спутника третьего поколения Starlink V3, который должен существенно расширить возможности глобальной интернет-сети.
Новости

47% украинцев покупают детям первый гаджет в возрасте 6-7 лет — данные Rakuten Viber

Абсолютное большинство родителей в Украине обеспечивают своих детей современной техникой для учебы и развлечений. Почти половина респондентов приобрели первый смартфон ребенку уже в младшем школьном возрасте.
Новости

Киевстар и Mastercard договорились о сотрудничестве — будут тестировать Starlink Direct to Cell в платежной инфраструктуре

Киевстар и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие инновационных технологий и укрепление финансовой инфраструктуры Украины.
Новости

Netflix и Spotify договорились о запуске видеоподкастов

Стриминговый гигант Netflix объявил о запуске видеоподкастов на своей платформе. Новый формат контента станет доступен пользователям в 2026 году.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить