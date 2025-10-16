Vodafone Украина начала отбор участников в седьмой набор школы специалистов по аналитике больших данных Big Data Lab. Обучение начнется 13 января 2026 года.

Школа Big Data Lab — это интенсивная образовательная программа, направленная на подготовку специалистов по Data Science. Курс включает изучение фундаментальных математических дисциплин, доменную экспертизу и практическую работу с реальными массивами данных телекоммуникационного оператора.

- Реклама -

За шесть лет работы образовательный проект показал высокую эффективность. Более 70% студентов успешно завершают обучение, защищая финальные проекты. При этом более 80% выпускников трудоустраиваются по специальности в ведущих компаниях Украины и за рубежом.

Программа курса рассчитана на шесть месяцев. Учебный процесс структурирован в десять взаимосвязанных модулей. Каждый модуль ведет отдельный ментор с международной квалификацией.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Участники курса получат комплексные знания и практические компетенции, необходимые для начала карьеры в области аналитики данных. Завершающим этапом обучения станет выполнение масштабного финального проекта от бизнес-подразделения Vodafone Украина. Проект будет основан на реальных больших данных и пополнит портфолио студентов.

Занятия будут проходить три раза в неделю в онлайн-формате в реальном времени. Все лекции записываются и остаются доступными для повторного просмотра. Студенты могут получать консультации от наставников во время лекций, через систему управления обучением (LMS) или в мессенджерах. Размер учебной группы составит 20-25 человек.

Процесс отбора включает несколько последовательных этапов. Кандидатам необходимо подать заявку на официальном сайте bigdatalab.com.ua, после чего пройти тестирование для определения уровня подготовки. Следующим шагом станет собеседование для согласования деталей и выяснения мотивации кандидата. По результатам отбора успешные участники получат приглашение на обучение.

Организаторы могут предложить отдельным кандидатам пройти подготовительный курс для повышения базового уровня знаний. Этот курс начнется 18 ноября 2025 года, а основная программа обучения стартует 13 января 2026 года.