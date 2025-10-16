В столице Чехии тестируют телевещание по стандарту 5G Broadcast

Чешская радиокомпания České Radiokomunikace (CRA) начала новый этап экспериментального цифрового телерадиовещания по стандарту 5G Broadcast, направленный на проверку работы технологии с коммерческими смартфонами. Испытания продлятся год в столице Чехии, позволяя пользователям получать телевизионный контент высокого качества на мобильные устройства без расходования мобильного трафика.

Третий этап тестирования будет проходить с использованием передатчика Пражской телебашни Жижков. Мощность сигнала будет соответствовать параметрам наземного цифрового вещания DVB-T2. Основная задача испытаний заключается в определении оптимальных настроек сети, оценке зоны покрытия сигнала, проверке подключения 5G Broadcast к сетям передачи данных и изучении совместимости с коммерческими мобильными сетями пятого поколения в диапазоне 700 МГц.

Технология 5G Broadcast позволяет транслировать телевизионные и радиопрограммы непосредственно на мобильные устройства пользователей, при этом они могут просматривать контент во время движения без подключения к интернету. Такая система более эффективно использует радиочастотный ресурс по сравнению с традиционным стримингом через мобильные сети, где каждый пользователь получает индивидуальный поток данных.

«Технология 5G Broadcast демонстрирует значительный потенциал для телерадиовещания. Среди ключевых преимуществ — рациональное использование ограниченного частотного ресурса, существенно более низкое энергопотребление и высокая стабильность услуги даже в чрезвычайных ситуациях», — отметил генеральный директор CRA Милош Мастник. По его словам, новая технология обеспечивает доставку программ на смартфоны и планшеты пользователей более экономичным и экологичным способом по сравнению с существующими решениями.

Эксперименты с 5G Broadcast проводятся также в нескольких европейских странах. Франция, Германия, Италия, Бельгия и Польша реализуют собственные проекты по тестированию цифрового вещания по новому стандарту. Такая активность свидетельствует о растущем интересе телерадиовещателей к технологии, которая может стать альтернативой традиционному наземному вещанию.

Важным достижением последнего времени стало появление мобильных телефонов с поддержкой приема сигнала 5G Broadcast. В частности, модели Motorola Razr 50 Ultra и Motorola Edge 50 Ultra получили возможность принимать трансляции в новом стандарте после обновления программного обеспечения. Это открывает перспективы для массового внедрения технологии после завершения тестовых этапов и стандартизации решений.

Результаты испытаний позволят определить технические параметры для возможного коммерческого запуска 5G Broadcast и оценить готовность инфраструктуры к массовому использованию технологии зрителями в Чехии.