Thema получила новое название — CANAL+ Distribution

Компания Thema, входящая в состав CANAL+ Group, провела ребрендинг и теперь работает под новым названием — CANAL+ Distribution.

Изменение названия более тесно связывает подразделение с материнской структурой. В то же время миссия компании остается неизменной — подбирать международный контент и объединять зрителей в разных странах мира. Ребрендинг состоялся после более чем двух десятилетий работы под брендом Thema над созданием партнерских отношений в сфере распространения контента.

CANAL+ Distribution работает на рынке платного телевидения в сегменте каналов FAST и нелинейных услуг. Компания ежегодно производит около 1500 часов программ, значительную часть которых создает собственными силами.

Портфолио также насчитывает 23 телеканала, которые вещают на 10 языках. Компания распространяет партнерские каналы и собственные бренды группы CANAL+ в более чем 80 странах. Для этого она использует модель сотрудничества, основанную на распределении доходов между участниками.

Среди телеканалов в портфолио — хорошо знакомые украинским зрителям бренды: FilmBox, Stingray iConcerts, Stingray Cmusic, Travelxp, Mezzo, Mezzo Live, Luxe TV, Pro TV International, Museum TV, MyZen TV и многие другие.

Представители компании подчеркнули, что после смены названия отношения с партнерами и услуги остаются неизменными.