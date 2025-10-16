UARU

UARU

SpaceX показала Starlink V3 — двухтонный спутник обеспечит гигабитный интернет

Новости
Starlink V3 — двотонний супутник
Фото: SpaceX

Компания SpaceX продемонстрировала подробное изображение спутника третьего поколения Starlink V3, который должен существенно расширить возможности глобальной интернет-сети. Презентация нового аппарата состоялась в прямом эфире во время одиннадцатого испытательного запуска ракеты Starship, где его показали рядом с предыдущими версиями Starlink 1.5 и V2, а также человеком для демонстрации масштаба.

Новая модель демонстрирует значительное увеличение габаритов по сравнению с предшественниками. Спутник оснащен удлиненными солнечными панелями и расширенным центральным модулем. Эта конструктивная особенность позволила интегрировать усовершенствованные фазированные антенные решетки. Именно они обеспечат передачу данных со скоростью в гигабиты в секунду, что недостижимо для предыдущих поколений аппаратов.

- Реклама -

Увеличенные размеры нового спутника объясняют изменение стратегии запусков. Компания отказалась от использования ракеты Falcon 9 в пользу более мощной Starship. Согласно ранее поданной документации, масса одного аппарата V3 может достигать 2000 килограммов. Для сравнения, предыдущие модели V2 Mini Optimized весят примерно 575 килограммов каждая.

Внедрение третьего поколения обещает решить существующие проблемы сети. В настоящее время SpaceX взимает дополнительные платежи от 500 до 1000 долларов с части пользователей в Соединенных Штатах из-за перегрузки инфраструктуры в отдельных зонах покрытия. Новые аппараты смогут одновременно обслуживать значительно большее количество абонентов благодаря увеличенной емкости.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Технические характеристики V3 впечатляют своими показателями. Каждый спутник будет иметь пропускную способность до одного терабита в секунду. Это превышает возможности моделей V2 в десять раз. За один полет Starship компания планирует выводить на орбиту 60 таких аппаратов. Суммарная пропускная способность сети после каждого запуска будет превышать показатели, достигаемые запуском V2 Mini на Falcon 9, более чем в 20 раз.

Во время одиннадцатого тестирования Starship было успешно развернуто восемь макетов V3. Конкретная дата начала коммерческих запусков спутников остается неизвестной. В то же время Илон Маск ранее высказывал прогноз, согласно которому первые операционные аппараты выйдут на орбиту в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Для полноценной эксплуатации нового поколения требуется одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC). Компания ожидает разрешения на работу спутников в рамках расширенной орбитальной группы, которая будет насчитывать 30 тысяч аппаратов. Кроме того, действующим абонентам Starlink придется обновить приемное оборудование для использования гигабитных скоростей, которые обеспечит третье поколение спутников.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

47% украинцев покупают детям первый гаджет в возрасте 6-7 лет — данные Rakuten Viber

Абсолютное большинство родителей в Украине обеспечивают своих детей современной техникой для учебы и развлечений. Почти половина респондентов приобрели первый смартфон ребенку уже в младшем школьном возрасте.
Новости

Киевстар и Mastercard договорились о сотрудничестве — будут тестировать Starlink Direct to Cell в платежной инфраструктуре

Киевстар и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие инновационных технологий и укрепление финансовой инфраструктуры Украины.
Новости

Netflix и Spotify договорились о запуске видеоподкастов

Стриминговый гигант Netflix объявил о запуске видеоподкастов на своей платформе. Новый формат контента станет доступен пользователям в 2026 году.
Новости

Спортивный телеканал Maincast Sport начал вещание в сети IPnet

Киевский провайдер IPnet запустил в своей сети новый спортивный телеканал Maincast Sport. Абоненты компании получили доступ к различным спортивным трансляциям.
Новости

Netpeak стала первым в Украине агентством, которое может размещать рекламу на Netflix

Украинская компания Netpeak получила возможность запускать цифровую рекламу для отечественных брендов на сервисе Netflix через платформу Amazon DSP.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить