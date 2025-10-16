SpaceX показала Starlink V3 — двухтонный спутник обеспечит гигабитный интернет

Компания SpaceX продемонстрировала подробное изображение спутника третьего поколения Starlink V3, который должен существенно расширить возможности глобальной интернет-сети. Презентация нового аппарата состоялась в прямом эфире во время одиннадцатого испытательного запуска ракеты Starship, где его показали рядом с предыдущими версиями Starlink 1.5 и V2, а также человеком для демонстрации масштаба.

Новая модель демонстрирует значительное увеличение габаритов по сравнению с предшественниками. Спутник оснащен удлиненными солнечными панелями и расширенным центральным модулем. Эта конструктивная особенность позволила интегрировать усовершенствованные фазированные антенные решетки. Именно они обеспечат передачу данных со скоростью в гигабиты в секунду, что недостижимо для предыдущих поколений аппаратов.

Увеличенные размеры нового спутника объясняют изменение стратегии запусков. Компания отказалась от использования ракеты Falcon 9 в пользу более мощной Starship. Согласно ранее поданной документации, масса одного аппарата V3 может достигать 2000 килограммов. Для сравнения, предыдущие модели V2 Mini Optimized весят примерно 575 килограммов каждая.

Внедрение третьего поколения обещает решить существующие проблемы сети. В настоящее время SpaceX взимает дополнительные платежи от 500 до 1000 долларов с части пользователей в Соединенных Штатах из-за перегрузки инфраструктуры в отдельных зонах покрытия. Новые аппараты смогут одновременно обслуживать значительно большее количество абонентов благодаря увеличенной емкости.

Технические характеристики V3 впечатляют своими показателями. Каждый спутник будет иметь пропускную способность до одного терабита в секунду. Это превышает возможности моделей V2 в десять раз. За один полет Starship компания планирует выводить на орбиту 60 таких аппаратов. Суммарная пропускная способность сети после каждого запуска будет превышать показатели, достигаемые запуском V2 Mini на Falcon 9, более чем в 20 раз.

Во время одиннадцатого тестирования Starship было успешно развернуто восемь макетов V3. Конкретная дата начала коммерческих запусков спутников остается неизвестной. В то же время Илон Маск ранее высказывал прогноз, согласно которому первые операционные аппараты выйдут на орбиту в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Для полноценной эксплуатации нового поколения требуется одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC). Компания ожидает разрешения на работу спутников в рамках расширенной орбитальной группы, которая будет насчитывать 30 тысяч аппаратов. Кроме того, действующим абонентам Starlink придется обновить приемное оборудование для использования гигабитных скоростей, которые обеспечит третье поколение спутников.