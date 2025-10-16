47% украинцев покупают детям первый гаджет в возрасте 6-7 лет — данные Rakuten Viber

Абсолютное большинство родителей в Украине обеспечивают своих детей современной техникой для учебы и развлечений. Почти половина респондентов приобрели первый смартфон или другое устройство своему ребенку уже в младшем школьном возрасте. Об этом сообщает Rakuten Viber по результатам опроса в официальном канале мессенджера.

Исследование показало высокий уровень технологического обеспечения детей в украинских семьях. По его данным, 93% родителей приобрели своим детям электронные устройства. Более половины опрошенных — 51% — выбрали комплексный подход, обеспечив детей полным набором техники: как смартфоном, так и ноутбуком или планшетом.

Еще 31% участников опроса купили только мобильный телефон. При этом подходы различаются: 17% родителей передали ребенку простой или старый смартфон исключительно для поддержания связи, тогда как 14% приобрели относительно новое устройство. Кроме того, 9% респондентов купили планшет или ноутбук, предназначенные для учебы и игр.

Лишь 7% участников исследования отметили, что их дети не имеют собственных гаджетов и пользуются родительскими устройствами. Наименьшую популярность среди родителей имеют смарт-часы — их в качестве единственного гаджета выбрали лишь 2% опрошенных.

Что касается возраста первой покупки, то 47% родителей приобрели ребенку первое электронное устройство в возрасте 6-7 лет. Это означает, что почти половина детей получает собственный гаджет именно в начале школьного обучения. Пятая часть респондентов — 22% — откладывает эту покупку до достижения ребенком десятилетнего возраста.

Раннее знакомство с технологиями также распространено в украинских семьях. 19% родителей покупают первый гаджет детям в 8-9 лет, а 12% — даже до пятилетнего возраста.

В исследовании приняли участие около 30 тысяч пользователей мессенджера. Опрос проводился в анонимной форме через официальный канал Rakuten Viber Украина. Основную часть респондентов составили родители в возрасте от 34 до 45 лет, более половины участников — моложе 45 лет.

Это исследование дополняет картину цифровой активности украинцев. Ранее Rakuten Viber выяснил, что более трети пользователей тратит на общение по телефону от четырех до шести часов ежедневно. При этом большинство украинцев по-прежнему предпочитает голосовые звонки, а не текстовые сообщения.