YouTube представил обновленный видеоплеер с новыми функциями

Видеохостинг YouTube запускает масштабное обновление интерфейса видеоплеера, сделав его более простым визуально и усиливающим эффект погружения в просмотр. Новая версия включает обновленные элементы управления, новые иконки и полупрозрачные кнопки с закругленными краями, которые визуально напоминают стиль Apple Liquid Glass.

Тестирование обновленного интерфейса началось в июле текущего года. Результатом этой работы стала окончательная версия плеера, которая вскоре станет доступной для всех пользователей платформы.

Новый дизайн распространяется на все основные платформы. Обновление получат владельцы смартфонов и планшетов, пользователи веб-версии сервиса, а также владельцы умных телевизоров. Такая широкая поддержка обеспечит одинаковый пользовательский опыт независимо от устройства.

Параллельно с визуальными изменениями компания усовершенствовала ряд возможностей. Функция двойного тапа для быстрой перемотки видео стала менее заметной и ненавязчивой при просмотре контента. В разделе комментариев введена иерархическая система для ответов, что облегчает навигацию в больших дискуссиях.

Отдельного внимания заслуживает обновление кнопки лайков. В отдельных категориях видео ее теперь сопровождает тематическая анимация. В частности, при просмотре музыкальных видеоклипов после нажатия «лайк» появляется анимированная нотка, что создает дополнительное ощущение взаимодействия с контентом.

Параллельно с техническими обновлениями YouTube расширяет свое присутствие на украинском рынке. Напомним, медиасервис MEGOGO объявил о партнерстве с Google и запуске подписного пакета MEGOPACK Y.