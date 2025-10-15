Vodafone оборудует 100 базовых станций солнечными электростанциями

Vodafone Украина приступает к установке собственных солнечных электростанций на 100 базовых станциях мобильной связи после успешного завершения тестового этапа. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Телекоммуникационный оператор реализует масштабную инициативу по внедрению возобновляемых источников энергии в свою инфраструктуру. Решение о развертывании проекта принято после тестирования технологии в течение года на трех пилотных объектах в Полтавской области и городе Днепр.

Проект предусматривает оборудование каждой базовой станции индивидуальной солнечной электростанцией (СЭС) с системой накопления энергии. Такой подход позволит частично обеспечивать энергопотребности объектов благодаря альтернативным источникам и снизить зависимость от централизованной электросети.

Результаты тестового периода

Испытания гибридной системы «сеть + солнце» продолжались в течение всех четырех сезонов. Пилотные базовые станции доказали эффективность технологического решения в украинских климатических условиях.

Тестирование выявило существенное снижение затрат на электроэнергию из сети и уменьшение нагрузки на электросистему в дневные часы. Особенно высокие показатели эффективности зафиксированы в периоды повышенной солнечной активности. Кроме того, система показала повышение устойчивости работы базовых станций.

Технические параметры проекта

Компания планирует завершить установку СЭС на 100 объектах до конца 2025 и в начале 2026 года. Общая установленная мощность составит 360 кВт.

Каждая система оборудована солнечными панелями и инверторами мощностью 3,6 кВт. Оборудование обеспечивает использование произведенной энергии во время пиковой нагрузки или в случае отключений централизованной сети.

Технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза отметил, что проект является ответом компании на энергетические вызовы страны. Инвестиции в зеленые технологии не только оптимизируют расходы на электроэнергию, но и снижают нагрузку на энергосистему государства. Это важный шаг к созданию устойчивой и экологичной телекоммуникационной инфраструктуры, способной функционировать даже в условиях ограничений, связанных с блэкаутами.

Экономические и экологические показатели

Внедрение солнечной генерации обеспечит снижение потребления из централизованной электросети примерно на 300 МВт/ч в год. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы и сократить выбросы CO2 на 210 тонн ежегодно.

Компания также достигнет экономии за счет оптимизации расходов на электроэнергию. Проект будет способствовать зеленому переходу телекоммуникационной отрасли и повышению энергетической независимости критической инфраструктуры.

Мировые тенденции отрасли

Инициатива Vodafone соответствует глобальному тренду перехода телекоммуникационных операторов на возобновляемые источники энергии. По данным Международного энергетического агентства (IEA), мировые инвестиции в солнечную энергетику в 2025 году превысят 450 миллиардов долларов.

Это делает солнечную энергию наиболее инвестиционно привлекательным источником энергии в мире. Внедрение экологических технологий в телекоммуникационном секторе превращается из тренда в необходимость для обеспечения устойчивости и экономической эффективности бизнеса.