Стриминговый сервис Apple TV+ официально меняет название

Компания Apple объявила о ребрендинге собственной платформы для просмотра видеоконтента. Сервис, который сейчас называется Apple TV+, получит новое название Apple TV. Об этом говорится в пресс-релизе компании, посвященном премьере фильма «F1 Фильм» на платформе.

Смена названия происходит после шести лет существования сервиса под прежним брендом. Представители Apple объясняют это решение стремлением придать платформе «более яркую новую идентичность». Как мы уже отметили, официальная презентация нового бренда совпала с анонсом премьеры оригинальной ленты «F1 Фильм», которая дебютирует на сервисе 12 декабря 2025 года. Впрочем, на официальном сайте компании пока еще используется прежнее название Apple TV+.

Однако ребрендинг может создать некоторую путаницу для пользователей. Название Apple TV уже используется компанией для обозначения приложения, в котором можно покупать и арендовать фильмы, а также для линейки телевизионных приставок, в частности Apple TV 4K. Эта неоднозначность особенно заметна в официальных заявлениях компании, где отмечается, что фильм можно приобрести на Apple TV «перед премьерой в стриминге на Apple TV» и что «Apple TV доступен в приложении Apple TV».

Стриминговый сервис Apple работает на рынке с 2019 года. За это время платформа выпустила ряд успешных оригинальных проектов. Среди них — сериалы Ted Lasso, The Morning Show, Severance и Shrinking, а также полнометражные фильмы Killers of the Flower Moon и The Studio. Сервис конкурирует с такими гигантами индустрии, как Netflix, Hulu и Prime Video.

В Apple считают, что отказ от «плюса» в названии поможет отделить платформу от конкурентов Disney+ и Paramount+. Компания также намекает на более широкие изменения в стратегии развития сервиса, детали которых пока не раскрываются. В то же время в августе этого года стоимость подписки на платформу выросла до 12,99 доллара в месяц.

Представители Apple пока не сообщили, появятся ли дополнительные визуальные изменения, такие как новый логотип, которые помогли бы пользователям четче различать стриминговый сервис, приложение и устройства под одним названием. Несмотря на ребрендинг, все текущие подписчики сохраняют доступ к своему контенту без каких-либо изменений.