Спортивный телеканал Maincast Sport начал вещание в сети IPnet

Киевский провайдер IPnet запустил в своей сети новый спортивный телеканал Maincast Sport. Абоненты компании получили доступ к трансляциям футбола, баскетбола, тенниса, автоспорта и других популярных спортивных дисциплин. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

В сетке вещания нового канала представлены не только основные спортивные соревнования, но и волейбол, снукер и дартс. Контент охватывает широкий спектр дисциплин, которые ранее редко транслировали национальные телеканалы.

- Реклама -

Формат вещания включает предматчевые и послематчевые студии. Зрители смогут узнать больше об особенностях различных видов спорта, ценности чемпионатов и их привлекательности для болельщиков.

Просматривать телеканал можно через приложение IPnet IPTV.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания IPnet является одним из крупнейших операторов телекоммуникаций столицы. Провайдер предлагает комплексные услуги «2-в-1»: интернет-соединение со скоростью до 1 Гбит/с и пакет более 175 цифровых телеканалов.

Стоит отметить, что ранее крупнейшая медиакомпания Украины Starlight Media заключила соглашение с киберспортивной компанией Maincast о дистрибуции телеканала Maincast Sport. Эта договоренность открыла путь к расширению присутствия канала в сетях украинских операторов.