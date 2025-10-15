UARU

UARU

Netpeak стала первым в Украине агентством, которое может размещать рекламу на Netflix

Новости
Netflix на телевизоре Samsung
Фото: Chesnot/Getty Images/Techbook

Украинская компания Netpeak получила возможность запускать цифровую рекламу для отечественных брендов на стриминговом сервисе Netflix через платформу Amazon DSP (Demand-Side Platform). Об этом сообщил в социальных сетях глава Fractal Group (ранее Netpeak Group) Артем Бородатюк.

Глава компании подчеркнул стратегическое значение этого шага для украинского бизнеса. По его словам, команда Netpeak открыла новый инструмент для расширения украинских брендов на глобальном рынке. «Еще один инструмент для масштабирования украинского бизнеса на глобальном рынке — unlocked», — отметил Бородатюк. Это решение позволяет отечественным компаниям выходить к международной аудитории через крупнейший стриминговый сервис мира с более чем 300 миллионами подписчиков.

Механизм работы основан не на прямой покупке показов в Netflix, а на более точном программном подходе. Amazon DSP использует алгоритмические технологии для автоматизированного размещения рекламы. Такая система анализирует данные и выбирает наиболее эффективные варианты размещения без необходимости ручной настройки каждой кампании. Программная покупка обеспечивает точное таргетирование, прозрачную аналитику и максимальную эффективность бюджета.

Технологической основой станет интеграция Netflix в экосистему Amazon STV (Streaming TV), которая завершится к концу 2025 года. Эта интеграция позволит партнерам Amazon покупать рекламные показы программно через автоматизированные алгоритмы. Система самостоятельно будет определять оптимальные размещения по данным об аудитории и эффективности предыдущих кампаний.

Netpeak является официальным партнером Amazon и стала первым агентством в Украине с доступом к этому инструменту. Компания получила возможность запускать рекламные кампании официально через Amazon DSP для украинских брендов. Это партнерство открывает отечественному бизнесу доступ к аудитории Netflix.

Важным преимуществом является то, что реклама через Amazon DSP показывается не только на Netflix, но и одновременно на других платформах сервиса. Среди них Prime Video, Freevee, Twitch, Roku и другие стриминговые платформы. Рекламные кампании можно запускать в 12 странах, в частности в США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Австралии, Японии, Бразилии и Мексике.

Артем Бородатюк сообщил о финансовых требованиях к рекламным кампаниям. Минимальный бюджет для старта составляет 30 тысяч долларов США. Важно отметить, что эта сумма касается всего рекламного инвентаря Amazon, а не только размещения в Netflix.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
