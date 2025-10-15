Стриминговый гигант Netflix объявил о запуске видеоподкастов на своей платформе. Новый формат контента станет доступен пользователям в 2026 году. Компания заключила соглашение с продакшн-студией Spotify Studios и медиасетью The Ringer, по которому на сервисе появится 16 программ различной тематики. Об этом сообщается на сайте Netflix.

Среди анонсированных шоу — популярные The Bill Simmons Podcast и Conspiracy Theories. Пользователи также смогут смотреть специализированные программы от The Ringer, посвященные ведущим спортивным лигам. К ним относятся программы о Национальной футбольной лиге (NFL), Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), Fantasy Football и автогонках Формулы-1.

- Реклама -

Запуск будет происходить поэтапно. Сначала видеоподкасты будут доступны исключительно в Соединенных Штатах. Впоследствии компания планирует распространить новый формат на другие страны, где работает сервис.

Этот шаг имеет стратегическое значение для конкуренции с YouTube. Видеохостинг от Google остается ведущей платформой для подкастов с более чем миллиардом зрителей ежемесячно. Netflix решил ограничить доступность своего нового контента на конкурентном сервисе — видеоподкасты не будут полностью доступны на YouTube.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Монетизация нового направления будет иметь особенности. Netflix не планирует добавлять собственные рекламные ролики в первые эпизоды программ. В то же время встроенные объявления от Spotify останутся частью контента.

Это не первая попытка компании в сфере подкастов. Netflix уже имеет опыт создания собственных аудиопрограмм, в частности You Can’t Make This Up и Skip Intro. Однако теперь стратегия меняется — компания делает акцент на привлечении внешних партнеров с устоявшимися брендами и аудиторией.

Представители Spotify Studios объяснили мотивацию сотрудничества. Партнерство позволит расширить возможности для авторов контента и обеспечить им доступ к новым аудиториям. Для создателей это означает дополнительную платформу распространения без отказа от основного канала.

Netflix продолжает диверсифицировать свое портфолио. Компания конкурирует не только в традиционном сегменте сериалов и полнометражных фильмов. Видеоподкасты становятся новым направлением расширения присутствия на рынке развлекательного контента. Параллельно развивается игровое направление — компания работает над запуском видеоигр, предназначенных для игры на телевизорах.