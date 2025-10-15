На телеканале «Пиксель» стартуют новые сезоны мультсериала «Тоботы»

Телеканал «Пиксель» с 15 октября начинает показ трех новых сезонов южнокорейского мультсериала «Тоботы». Ежедневные показы запланированы на 21:30. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мультсериал показывает истории об автомобилях, способных трансформироваться в роботов с помощью специального ключа. Согласно сюжету, их создал гениальный ученый Франклин Чар для борьбы с преступностью и поддержания порядка в современном мегаполисе. В новых сериях роботы возвращаются, чтобы спасти мир от опасности и раскрыть межгалактические тайны.

Первый из новых сезонов называется «Детективы галактики». Его сюжет посвящен совместной миссии роботов и мальчика Тайлера по расследованию загадочных событий во Вселенной. Зрители увидят поиск пропавших вещей, раскрытие тайн и противостояние главных героев со зловещим Пульсаром.

Второй сезон «Атлон» показывает роботов, которые трансформируются в гоночные автомобили. Этот сезон сосредоточен на соревновательном элементе через головокружительные гонки и битвы за первенство. Каждый робот имеет уникальный характер и индивидуальные способности, а забавные соперники добавляют истории легкости и хорошего юмора.

Третий сезон «Герои Дейдо» возвращает на экраны предыдущих персонажей сериала – Тоботов X, Y и Z. Вместе с юными героями Райаном, Кори и Диланом они объединяются для защиты родного города от новой угрозы. Яркие персонажи и зрелищные трансформации погружают зрителей в мир, где добро побеждает.

Каждая серия мультсериала учит детей главным человеческим ценностям через увлекательные истории. Сериал показывает важность взаимопомощи, заботы о близких, командной работы и честности. Также он демонстрирует умение решать конфликты и не сдаваться на пути к победе.

Ежедневные показы новых сезонов «Тоботов» стартуют 15 октября в 21:30 на телеканале «Пиксель».