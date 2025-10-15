Киевстар и Mastercard договорились о сотрудничестве — будут тестировать Starlink Direct to Cell в платежной инфраструктуре

Киевстар, ведущий украинский оператор электронных коммуникаций, и Mastercard, глобальная технологическая компания в сфере платежных решений, подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие инновационных технологий и укрепление финансовой инфраструктуры Украины. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе компании Киевстар.

Стратегическое партнерство предусматривает внедрение передовых технологических решений для повышения устойчивости финансовой системы и расширения доступа к безналичным платежам. Особое внимание компании планируют уделить тестированию спутниковой технологии Starlink Direct to Cell в платежной инфраструктуре.

Эта инновационная технология позволит осуществлять финансовые операции в местах без мобильного покрытия или во время чрезвычайных ситуаций. Благодаря такому подходу потребители будут оставаться на связи тогда, когда это наиболее необходимо, что создает новые возможности для развития финтех-рынка в Украине.

Помимо технологических инноваций, Киевстар и Mastercard объединят свои наработки в сфере аналитики больших данных (Big Data). Это сотрудничество позволит разрабатывать персонализированные финансовые продукты, которые будут лучше соответствовать потребностям клиентов. Среди приоритетных направлений – создание решений для оценки финансового скоринга.

«Устойчивость и надежность инфраструктуры сегодня являются важным элементом национальной безопасности. Меморандум с Mastercard — это о взаимном доверии и готовности работать над критически важными для страны задачами», — отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар.

Партнерство также предусматривает разработку современных технологических решений для онлайн-коммерции с высокими стандартами безопасности. Особое внимание будет уделяться поддержке представителей малого и среднего бизнеса через внедрение инициатив по популяризации безналичных платежей.

В свою очередь, Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове, подчеркнула важность технологий для общества: «Технологии должны служить обществу и делать жизнь людей более удобной и безопасной. Партнерство с Киевстаром является важным шагом к реализации этого видения в Украине».

Подписанный Меморандум будет действовать один год с возможностью дальнейшей пролонгации. Для реализации конкретных проектов в рамках стратегического партнерства компании будут заключать отдельные договоры, что подтверждает серьезность намерений обеих сторон развивать цифровую экономику Украины.