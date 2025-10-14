UARU

В Украине заработал стриминговый сервис HBO Max

Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

14 октября 2025 года стриминговый сервис HBO Max начал работать в Украине. Теперь ее жители могут оформить подписку на платформу от Warner Bros. Discovery и смотреть контент через приложение, веб-сайт или на Smart TV.

Сервис предоставляет доступ к библиотеке фильмов и сериалов от HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals и Discovery. В каталоге платформы — блокбастер «Майнкрафт: Фильм», серия фильмов о Гарри Поттере, сериалы «Последние из нас», «Дом дракона» и «Пингвин». Также доступны культовые сериалы «Друзья» и «Секс в большом городе» вместе с продолжением «И просто так…».

Украинские зрители могут выбрать один из двух тарифов. Пакет «Стандарт» стоит €7,99 (около 386 грн) в месяц. Он предусматривает просмотр контента на двух устройствах одновременно в формате Full HD и загрузку до 30 титров для офлайн-просмотра.

Тариф «Премиум» стоит €9,99 (около 483 грн) в месяц. Этот пакет позволяет смотреть контент на четырех устройствах одновременно (два из которых могут транслировать спортивный контент) в формате 4K UHD с поддержкой Dolby Atmos там, где это доступно. Пользователи могут загрузить до 100 титров для просмотра без интернета.

Отдельно можно подключить пакет «Спорт» стоимостью около €3 (145 грн) в месяц. Он предоставляет доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2. Оплатить подписку можно картами Visa, Mastercard, American Express или через PayPal.

Интерфейс платформы полностью на украинском языке. Большинство контента имеет украинские субтитры и дубляж. Благодаря этому украинские зрители могут комфортно пользоваться сервисом и наслаждаться любимыми фильмами и сериалами на родном языке.

Партнерство HBO Max с украинским стриминговым сервисом Megogo продолжается параллельно с запуском прямой подписки. Подписчики пакета «Максимальная» на Megogo стоимостью 449 грн в месяц имеют доступ к этому же контенту HBO Max без дополнительной платы.

Запуск в Украине — часть глобальной стратегии расширения Warner Bros. Discovery, которую компания объявила в июне 2025 года. Корпорация планирует охватить 100 рынков, запустив сервис в 12 новых странах, в частности в Албании, Армении, Грузии и Казахстане. В следующем году платформа должна появиться в Германии, Италии и Великобритании.

