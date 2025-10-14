В Украине мобильные операторы начали блокировать спам-звонки: как пожаловаться

Мобильные операторы в Украине начали блокировать нежелательные рекламные звонки. Новые правила вступили в силу 2 октября и позволяют компаниям сотовой связи прекращать работу номеров, которые массово осуществляют спам-звонки. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Нормативная база для борьбы со спамом была заложена еще в конце июня, когда Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление. Документ определил механизмы выявления и прекращения работы номеров, используемых для массовых автоматических вызовов без согласия абонентов.

Абоненты получили три официальных канала для сообщения о спам-номерах. Первый и самый простой способ предполагает обращение непосредственно к своему оператору сотовой связи:

Vodafone — в приложении или по номерам 111, 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar — в приложении или по номерам 466, 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге;

Lifecell — в приложении или по номерам 5433, 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Альтернативные варианты предусматривают обращение на правительственную горячую линию 1545 или подачу жалобы через официальный сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Регулятор создал специальную форму для таких обращений на своем веб-ресурсе.

Операторы проводят проверку подозрительных номеров по определенным техническим параметрам. Блокировка происходит, если номер соответствует минимум двум критериям из установленного перечня:

вызовы осуществляются без дальнейшей коммуникации с абонентом;

средняя продолжительность разговоров за неделю составляет менее 60 секунд;

более половины вызовов направлено на различные телефонные номера;

техническая невозможность обратной связи с номером;

использование предварительно записанных голосовых сообщений во время вызовов;

поступление жалоб от абонентов мобильной связи;

доля входящих звонков, завершившихся разговором, не превышает 5% от общего количества вызовов;

номер используется исключительно для осуществления вызовов без SMS или передачи данных.

Параллельно введены новые требования для компаний, планирующих телефонные рассылки. Организации обязаны заключить официальный договор с оператором сотовой связи и использовать только номера, указанные в этом документе.

Подробные технические условия и полный перечень требований к блокировке доступны в официальном постановлении Кабинета Министров Украины на правительственном портале.