Ушла эпоха: AOL окончательно отключила dial-up доступ к интернету

Новости
dial-up

30 сентября американская компания AOL официально закрыла сервис коммутируемого доступа к интернету через телефонную линию — dial-up. Этот тип соединения был чрезвычайно распространен в 1990-х и в начале 2000-х годов и сопровождался характерным звуком модемных сигналов при установлении соединения. Как сообщает Associated Press, эпоха технологии dial-up завершилась.

Появление широкополосного и беспроводного доступа, а также развитие спутникового интернета привели к массовому переходу пользователей на современные сети. Статистические данные показывают масштаб этих изменений: по информации Бюро переписи населения США, в 2023 году только 163 401 американское домохозяйство использовало исключительно dial-up для доступа к сети. Этот показатель составлял чуть более 0,13% от общего количества домохозяйств с интернет-подключением в стране.

Компания удалила с официального сайта все материалы, связанные с коммутируемым доступом. Это касается программы AOL Dialer и страниц технической поддержки услуг dial-up. Несмотря на то, что AOL была крупнейшим провайдером этого типа подключения, некоторые небольшие компании все еще кое-где предоставляют услуги dial-up.

