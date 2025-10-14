Paramount может прибегнуть к агрессивному поглощению Warner Bros. Discovery

Медиакомпания Paramount Skydance разрабатывает стратегию агрессивного приобретения конкурента Warner Bros. Discovery (WBD). Среди вариантов рассматривается возможность отправить оферту непосредственно акционерам медиагиганта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Конфликт между компаниями возник после того, как WBD отклонила первоначальное предложение Paramount. Руководство Warner Bros. Discovery признало предложенную цену в $20 за акцию значительно ниже реальной рыночной стоимости компании. Предложение было сделано в течение последних недель, и оно должно было стать первым шагом к масштабной консолидации американского медиарынка.

- Реклама -

Отказ не остановил намерения Paramount. Главный исполнительный директор компании Дэвид Эллисон активно ищет альтернативные пути заключения соглашения. Одним из возможных сценариев стал прямой выход на акционеров WBD.

Ситуация осложняется внутренними процессами в Warner Bros. Discovery. Четыре месяца назад компания объявила о стратегическом решении разделить бизнес на два независимых сегмента. Глобальные телесети будут отделены от направлений кинопроизводства и стриминговых сервисов. Реорганизация должна завершиться к весне 2026 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Warner Bros. Discovery убеждены, что разделение активов создаст дополнительную ценность для акционеров. Руководство компании ожидает высокий интерес потенциальных покупателей к сегментам кинопроизводства и стриминга. Такая стратегия, по мнению менеджмента WBD, обеспечит лучшие финансовые результаты в долгосрочной перспективе по сравнению с любыми предложениями о слиянии.