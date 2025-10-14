UARU

UARU

Paramount может прибегнуть к агрессивному поглощению Warner Bros. Discovery

Новости
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Медиакомпания Paramount Skydance разрабатывает стратегию агрессивного приобретения конкурента Warner Bros. Discovery (WBD). Среди вариантов рассматривается возможность отправить оферту непосредственно акционерам медиагиганта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Конфликт между компаниями возник после того, как WBD отклонила первоначальное предложение Paramount. Руководство Warner Bros. Discovery признало предложенную цену в $20 за акцию значительно ниже реальной рыночной стоимости компании. Предложение было сделано в течение последних недель, и оно должно было стать первым шагом к масштабной консолидации американского медиарынка.

- Реклама -

Отказ не остановил намерения Paramount. Главный исполнительный директор компании Дэвид Эллисон активно ищет альтернативные пути заключения соглашения. Одним из возможных сценариев стал прямой выход на акционеров WBD.

Ситуация осложняется внутренними процессами в Warner Bros. Discovery. Четыре месяца назад компания объявила о стратегическом решении разделить бизнес на два независимых сегмента. Глобальные телесети будут отделены от направлений кинопроизводства и стриминговых сервисов. Реорганизация должна завершиться к весне 2026 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Warner Bros. Discovery убеждены, что разделение активов создаст дополнительную ценность для акционеров. Руководство компании ожидает высокий интерес потенциальных покупателей к сегментам кинопроизводства и стриминга. Такая стратегия, по мнению менеджмента WBD, обеспечит лучшие финансовые результаты в долгосрочной перспективе по сравнению с любыми предложениями о слиянии.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Microsoft прекратила поддержку Windows 10: что делать пользователям

С 14 октября 2025 года пользователи этой версии не будут получать обновления безопасности, функциональные дополнения и техническую помощь от разработчика.
Новости

Абоненты Vodafone и lifecell могут пользоваться Приват24 без расхода мобильного трафика

ПриватБанк совместно с мобильными операторами Vodafone и lifecell запустили услугу бесплатного доступа к мобильному приложению Приват24.
Новости

Ушла эпоха: AOL окончательно отключила dial-up доступ к интернету

30 сентября американская компания AOL официально закрыла сервис коммутируемого доступа к интернету через телефонную линию — dial-up.
Новости

За девять месяцев 2025 года «налог на Google» принёс бюджету 10,6 млрд грн

Международные компании-нерезиденты перечислили в бюджет Украины 10,6 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость (НДС) за предоставление электронных услуг.
Новости

Немецкие ученые создали систему идентификации людей с помощью сигналов Wi-Fi

Исследователи из Технологического института Карлсруэ разработали технологию, которая позволяет идентифицировать людей исключительно через анализ беспроводных сигналов в помещении.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить