Microsoft прекратила поддержку Windows 10: что делать пользователям

Компания Microsoft сегодня официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10. С 14 октября 2025 года пользователи этой версии не будут получать обновления безопасности, функциональные дополнения и техническую помощь от разработчика. Об этом сообщается на официальном портале поддержки компании.

Корпорация предлагает три варианта действий для владельцев устройств с Windows 10. Первый предусматривает обновление до Windows 11 на имеющемся оборудовании при условии соответствия системным требованиям. Второй вариант предполагает приобретение нового компьютера с предустановленной Windows 11. Третьим решением является временное подключение к программе расширенных обновлений безопасности Extended Security Updates (ESU), которая доступна для обычных пользователей.

- Реклама -

Microsoft подчеркивает преимущества перехода на Windows 11. Новая операционная система обеспечивает более высокий уровень защиты данных и улучшенную производительность. Компания отдельно выделяет новый класс устройств Copilot+ PC, которые оптимизированы для работы с современными технологиями искусственного интеллекта.

Программа ESU служит переходным инструментом для владельцев оборудования, несовместимого с Windows 11. Этот механизм обеспечивает доступ к критическим исправлениям безопасности в течение следующего года. Такая модель позволяет пользователям спланировать обновления без угрозы остаться без защиты от киберугроз.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о рисках использования неподдерживаемых операционных систем. Обнаруженные уязвимости в Windows 10 с сегодняшнего дня не будут получать официальных патчей. Это создает опасность для банковских операций, онлайн-покупок и работы с конфиденциальными файлами. Специалисты рекомендуют немедленно провести диагностику имеющегося оборудования и принять решение о дальнейших действиях.

Корпоративный сегмент сталкивается с аналогичными вызовами. Организациям необходимо срочно выбрать стратегию миграции или интеграции ESU. Отсутствие плана действий может привести к росту затрат на устранение последствий кибератак и потери данных.

Windows 10 была представлена общественности в 2015 году. Последняя функциональная версия системы получила обозначение 22H2. Ранее Microsoft применяла подобную модель расширенной поддержки для Windows 7, что позволило пользователям постепенно перейти на более новые версии. Текущая стратегия корпорации сосредоточена на продвижении Windows 11 и развитии нового поколения аппаратных средств с повышенными требованиями к безопасности и интеграцией локальных функций искусственного интеллекта.

Напомним, в 2023 году корпорация Microsoft официально прекратила поддержку браузера Internet Explorer для настольных компьютеров.