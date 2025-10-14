Абоненты Vodafone и lifecell могут пользоваться Приват24 без расхода мобильного трафика

ПриватБанк совместно с мобильными операторами Vodafone и lifecell запустили услугу бесплатного доступа к мобильному приложению Приват24. Отныне пользователи смогут осуществлять банковские операции без расхода мобильного интернет-трафика. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Нововведение работает для всех клиентов банка на территории Украины, которые пользуются услугами указанных операторов. Пользователи получили возможность выполнять банковские транзакции даже при отсутствии доступного баланса мобильного интернета.

- Реклама -

Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса, отметил, что сотрудничество крупнейшего банка с ведущими мобильными операторами обеспечивает беспрепятственный доступ к мобильному банкингу. По его словам, это особенно важно для военнослужащих, которые часто сталкиваются с ограничениями доступа к интернету.

Новая услуга позволяет клиентам выполнять все необходимые банковские операции без препятствий. Пользователи могут пополнять мобильный счет, осуществлять денежные переводы и оплачивать коммунальные услуги. Доступ к функционалу Приват24 остается полным даже при нулевом балансе мобильного интернета и при отсутствии средств на счете мобильного оператора.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит отметить, что ранее ПриватБанк расширил спектр цифровых услуг, запустив продажу электронных SIM-карт (eSIM) операторов «Киевстар» и lifecell. Также ПриватБанк первым среди украинских банков внедрил новый канал коммуникации с клиентами через технологию RCS-сообщений.