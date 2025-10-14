Абоненты Vodafone и lifecell могут пользоваться Приват24 без расхода мобильного трафика

ПриватБанк совместно с мобильными операторами Vodafone и lifecell запустили услугу бесплатного доступа к мобильному приложению Приват24. Отныне пользователи смогут осуществлять банковские операции без расхода мобильного интернет-трафика. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Нововведение работает для всех клиентов банка на территории Украины, которые пользуются услугами указанных операторов. Пользователи получили возможность выполнять банковские транзакции даже при отсутствии доступного баланса мобильного интернета.
Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса, отметил, что сотрудничество крупнейшего банка с ведущими мобильными операторами обеспечивает беспрепятственный доступ к мобильному банкингу. По его словам, это особенно важно для военнослужащих, которые часто сталкиваются с ограничениями доступа к интернету.
Новая услуга позволяет клиентам выполнять все необходимые банковские операции без препятствий. Пользователи могут пополнять мобильный счет, осуществлять денежные переводы и оплачивать коммунальные услуги. Доступ к функционалу Приват24 остается полным даже при нулевом балансе мобильного интернета и при отсутствии средств на счете мобильного оператора.
Стоит отметить, что ранее ПриватБанк расширил спектр цифровых услуг, запустив продажу электронных SIM-карт (eSIM) операторов «Киевстар» и lifecell. Также ПриватБанк первым среди украинских банков внедрил новый канал коммуникации с клиентами через технологию RCS-сообщений.